Порівняння iPhone 17 Air та Pro: експерти відповіли, яку модель обрати

Вихід нових iPhone завжди стає подією у світі технологій, і цього року Apple представила одразу кілька цікавих моделей. Найбільше уваги привертають надтонкий iPhone 17 Air та флагманський iPhone 17 Pro. Попри однаковий процесор, вони кардинально відрізняються за дизайном, функціоналом і позиціонуванням.
Експерти MacRumors порівняли обидві моделі.

Дизайн і ергономіка

iPhone 17 Air вражає товщиною всього 5,6 мм — це справді рекорд серед айфонів. У руці він здається майже невагомим, особливо після Pro-версій. Якщо вам важливий комфорт і мінімальна вага, Air стане справжнім відкриттям.
iPhone 17 Pro та Pro Max — відчутно масивніші. Apple відмовилася від титану через проблеми з відведенням тепла, повернувшись до алюмінію. Корпус отримав нову систему охолодження з паровою камерою і навіть краплиною води всередині для відведення тепла.
Варто згадати і про кольори: яскравий помаранчевий Pro виглядає найбільш сміливо, тоді як срібляста версія вражає елегантністю.

Камери

Air має лише один основний об’єктив, тож користувачі Ultra Wide або Telephoto відчують обмеження. Водночас Apple додала підтримку редагованого портретного режиму, навіть із єдиною камерою.
Pro-моделі отримали цілу «камерну платформу» замість звичного виступу. Тут є телефотооб’єктив на 48 Мп із 4х або 8х зумом, що забезпечує якісні портрети з глибоким боке.
Фронтальна камера однакова у всіх моделях: 18 Мп з функцією Center Stage, яка дозволяє робити селфі у портретній або альбомній орієнтації без обертання телефону.

Екран і захист

У Pro-версій з’явився Ceramic Shield 2 на фронтальній панелі з кращим захистом від подряпин, а задня панель уперше виконана з Ceramic Shield для більшої міцності.
Air такого рішення не має, але його тонкий корпус зберіг преміальне відчуття.

Автономність

Попри надтонкий дизайн, Air показує доволі непогану автономність.
Але Pro та Pro Max виграють із запасом — приблизно на шість годин довше роботи, за тестами Apple. Для тих, хто активно знімає чи грає, різниця буде відчутною.

Додаткові можливості

Усі моделі підтримують подвійну відеозйомку (одночасно фронтальною та основною камерами) — корисно для влогів чи реакційних відео.
Pro-лінійка завдяки системі охолодження краще тримає навантаження у GPU-важких завданнях — ігор чи монтажу.
Що обрати
  • iPhone 17 Air підійде тим, хто цінує мінімалізм, легкість і зручність. Це смартфон для повсякденного використання, соціальних мереж і базової зйомки.
  • iPhone 17 Pro / Pro Max — для тих, хто хоче максимум: потужні камери, довгу автономність, охолодження для ігор та важких задач, міцніший корпус.
За матеріалами:
Обозреватель
