Samsung Galaxy S26 отримає професійну камеру для конкуренції з iPhone

Samsung активно працює над наступною флагманською лінійкою Galaxy S26, і останні витоки вказують на масштабні зміни у сфері мобільної відеографії.

За даними інсайдерів, смартфони отримають підтримку професійних відеоінструментів APV (Advanced Pro Video codec) та LUT (Look-Up Table), що дозволить компанії напряму кинути виклик Apple і її iPhone 17 Pro.

Згідно з витоком від SammyGuru, Samsung планує реалізувати:

APV (Advanced Pro Video codec) — новий формат запису, що забезпечує збереження максимальної якості зображення без надмірного збільшення розміру файлу. Це важливо для професіоналів, які працюють із великим обсягом відео.

LUT (Look-Up Table) профілі — інструмент для застосування професійної кольорокорекції безпосередньо на смартфоні. Це дозволить отримувати кінематографічний результат без необхідності редагування у складних програмах.

Таким чином, Galaxy S26 орієнтується на творців контенту, які прагнуть більшої свободи та кастомізації під час зйомки.

Apple із iPhone 17 Pro пропонує екосистему, побудовану навколо ProRes-зйомки та інтеграції з Final Cut Pro. Це рішення відоме простотою та готовими робочими процесами.

Samsung же обирає інший шлях: надання максимальної творчої свободи користувачеві. Galaxy S26 націлений на тих, хто хоче експериментувати зі стилями та отримувати контроль, близький до професійних кінокамер.

