Samsung Galaxy S26 отримає професійну камеру для конкуренції з iPhone
Samsung активно працює над наступною флагманською лінійкою Galaxy S26, і останні витоки вказують на масштабні зміни у сфері мобільної відеографії.
За даними інсайдерів, смартфони отримають підтримку професійних відеоінструментів APV (Advanced Pro Video codec) та LUT (Look-Up Table), що дозволить компанії напряму кинути виклик Apple і її iPhone 17 Pro.
Згідно з витоком від SammyGuru, Samsung планує реалізувати:
- APV (Advanced Pro Video codec) — новий формат запису, що забезпечує збереження максимальної якості зображення без надмірного збільшення розміру файлу. Це важливо для професіоналів, які працюють із великим обсягом відео.
- LUT (Look-Up Table) профілі — інструмент для застосування професійної кольорокорекції безпосередньо на смартфоні. Це дозволить отримувати кінематографічний результат без необхідності редагування у складних програмах.
Таким чином, Galaxy S26 орієнтується на творців контенту, які прагнуть більшої свободи та кастомізації під час зйомки.
Apple із iPhone 17 Pro пропонує екосистему, побудовану навколо ProRes-зйомки та інтеграції з Final Cut Pro. Це рішення відоме простотою та готовими робочими процесами.
Samsung же обирає інший шлях: надання максимальної творчої свободи користувачеві. Galaxy S26 націлений на тих, хто хоче експериментувати зі стилями та отримувати контроль, близький до професійних кінокамер.
Поділитися новиною
Також за темою
Samsung Galaxy S26 отримає професійну камеру для конкуренції з iPhone
У Мадриді тестують перший зроблений в Іспанії безпілотний автобус (фото)
Названо найекономічніший автомобіль у світі
Microsoft відкрила у США дата-центр із потужністю у 10 разів більшою за суперкомп’ютери
25 моделей автомобілів, які найшвидше знецінюються за 5 років
Нові штрафи для водіїв: скільки заплатите за дрифт та перевищення шуму