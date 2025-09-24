0 800 307 555
У Мадриді тестують перший зроблений в Іспанії безпілотний автобус (фото)

Технології&Авто
26
У мадридському парку Каса-де-Кампо з’явився повністю автономний електричний мікроавтобус іспанського виробництва.
Він курсує парком з 15 вересня в рамках пілотного проєкту Муніципальної транспортної компанії (EMT) і Галісійського центру автомобільних технологій (CTAG), пише Еuronews.
Це новаторський досвід, мета якого — наблизити городян до мобільності майбутнього та протестувати цю технологію в умовах реального відкритого руху.
Автобус, розрахований на 12 пасажирів, перевозить пасажирів із понеділка до п’ятниці з 12:00 до 17:00 і проходить круговий маршрут завдовжки 1,8 кілометра із шістьма зупинками.
Проїзд безкоштовний і буде доступний до 24 жовтня у межах заходів, присвячених Європейському тижню мобільності.
Пасажири, які прийшли покататися на новому автобусі, відзначили захоплюючі відчуття від поїздки безпілотним транспортом, а співробітники EMT демонстрували гордість та ентузіазм від участі у новаторському проєкті.
«Цей автобус — один з найкращих, які я коли-небудь тестував, — сказав Euronews керівник відділу планування рухомого складу EMT Сеcар Омар Чакон Фернандес. — Він дуже добре поводиться в динаміці. Скажімо так, технологія дуже добре інтегрована, він не поводиться хаотично чи роботизовано, як інші».
Транспортний засіб на 100% електричний, підключається до мережі та вироблений в Іспанії, хоча більшість його технологічних компонентів поставляється з-за кордону. Складання, програмне забезпечення та системна інтеграція були розроблені в Галісії, де CTAG встановила датчики LIDAR, камери, GPS та центральний процесор, який виступає як «мозок» транспортного засобу.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
