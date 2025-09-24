У Мадриді тестують перший зроблений в Іспанії безпілотний автобус (фото) Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

У мадридському парку Каса-де-Кампо з’явився повністю автономний електричний мікроавтобус іспанського виробництва.

Він курсує парком з 15 вересня в рамках пілотного проєкту Муніципальної транспортної компанії (EMT) і Галісійського центру автомобільних технологій (CTAG), пише Еuronews

Це новаторський досвід, мета якого — наблизити городян до мобільності майбутнього та протестувати цю технологію в умовах реального відкритого руху.

Автобус, розрахований на 12 пасажирів, перевозить пасажирів із понеділка до п’ятниці з 12:00 до 17:00 і проходить круговий маршрут завдовжки 1,8 кілометра із шістьма зупинками.

Проїзд безкоштовний і буде доступний до 24 жовтня у межах заходів, присвячених Європейському тижню мобільності.

Пасажири, які прийшли покататися на новому автобусі, відзначили захоплюючі відчуття від поїздки безпілотним транспортом, а співробітники EMT демонстрували гордість та ентузіазм від участі у новаторському проєкті.

«Цей автобус — один з найкращих, які я коли-небудь тестував, — сказав Euronews керівник відділу планування рухомого складу EMT Сеcар Омар Чакон Фернандес. — Він дуже добре поводиться в динаміці. Скажімо так, технологія дуже добре інтегрована, він не поводиться хаотично чи роботизовано, як інші».

Транспортний засіб на 100% електричний, підключається до мережі та вироблений в Іспанії, хоча більшість його технологічних компонентів поставляється з-за кордону. Складання, програмне забезпечення та системна інтеграція були розроблені в Галісії, де CTAG встановила датчики LIDAR, камери, GPS та центральний процесор, який виступає як «мозок» транспортного засобу.

