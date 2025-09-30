85% керівників бояться ризиків ШІ у сфері кіберзахисту — результати опитування Сьогодні 19:30 — Технології&Авто

Дослідження Мельбурнського університету у співпраці з KPMG показало , що штучний інтелект дедалі активніше впроваджується в різні сфери, однак питання довіри лишається ключовим. Респонденти одночасно відзначають як переваги, так і загрози: підвищення ефективності, доступності та інновацій, але також ризики втрати роботи, дезінформації, зниження якості спілкування та проблеми з безпекою даних.

85% опитаних вважають найбільш небезпечними ризики кібербезпеки. Серед інших загроз називають втрату людського контакту та можливостей безпосередньої взаємодії з постачальниками послуг. «Швидке впровадження моделей ШІ, особливо автономних агентів, які приймають рішення або взаємодіють із системами, створює нові вектори атак. Неправильно налаштований агент або агент, навчений на упереджених даних, може наражати системи на загрози або приймати рішення, що суперечать політиці безпеки організації», — пояснює Геннадій Резніченко, керівник консультаційних послуг у сфері кібербезпеки KPMG в Україні.

Інфографіка: KPMG

ШІ здатен як підсилювати традиційні загрози, так і ставати інструментом для їх подолання. Ця двоїстість визначає новий виклик для кібербезпеки: захищати системи від ризиків ШІ та водночас використовувати його для посилення захисту.

Розповсюдження чат-ботів та інших інструментів ШІ створює додаткове навантаження на команди безпеки. З’являється «розмовна втома», а введення підказок зловмисниками стає новим вектором атак. До цього додаються ризики витоку даних і фрагментованість систем, коли різні інструменти ШІ не інтегровані між собою.

Інфографіка: KPMG

Технологія стає доступною і для кіберзлочинців. Вони можуть швидко генерувати нові вектори атак і шкідливий код. 76% опитаних керівників служб безпеки занепокоєні зростанням складності загроз, а найбільше остерігаються організованих кіберзлочинних угруповань, інсайдерів та хактивістів.

Попри ризики, штучний інтелект може посилити безпеку:

аналізувати дані для виявлення нових загроз у реальному часі;

автоматизувати управління доступом і зменшувати кількість помилок;

допомагати у швидкому реагуванні на інциденти;

оцінювати ризики підрядників і партнерів.

Інфографіка: KPMG

«ШІ надає безпрецедентну можливість трансформувати бізнес-процеси та посилити можливості кібербезпеки. Але водночас він створює складні ризики та нові площини для атак, які не можна ігнорувати. Ця двоїстість вимагає від організацій відповідальних дій, належних систем управління, технічних засобів контролю, постійного навчання та безперервної оцінки компонентів ШІ, — зазначає Геннадій Резніченко. — Якщо організації зможуть узгодити ініціативи з безпеки на основі ШІ з більш широкими стратегіями бізнесу, ризиків та безпеки, вони зможуть розкрити величезний потенціал ШІ в кібербезпеці. Це допоможе їм створити безпечне середовище, побудувати довіру та сприяти інноваціям».

