Дослідження свідчать, що штучний інтелект може поглибити гендерний розрив у зарплатах у низці сфер — зокрема в будівництві, виробництві та енергетиці.

Про це пише The Independent

Консалтингова компанія AINigma застерігає, що різниця в оплаті між чоловіками й жінками може зрости також у таких галузях:

логістиці,

комунальних послугах,

сфері приватних інвестицій,

у творчих професіях.

Де ситуація кардинально інша

Водночас у деяких галузях ШІ, навпаки, здатен допомогти вирівняти ситуацію. Це стосується юридичних послуг, державного сектору, журналістики та маркетингу.

За словами Арне Моссельмана, генерального директора AINigma, чоловіки приблизно на 20% активніше, ніж жінки, користуються інструментами генеративного штучного інтелекту, такими як ChatGPT.

«Тож існує реальна загроза, що GenAI стане каталізатором ще більшої гендерної нерівності в оплаті праці, а не інструментом для її подолання», — наголошує він.

За даними компанії, 42% офісних працівників уже застосовують ШІ у своїй роботі. При цьому кожен третій приховує цей факт від керівництва. Тому бізнесу варто чітко визначити правила користування новими технологіями і відкрити доступ до них для всіх співробітників — інакше ризик посилення нерівності лише зростатиме.

Нагадаємо, нове міжнародне дослідження виявило значний гендерний розрив у використанні генеративного штучного інтелекту. За його даними, чоловіки набагато активніше користуються ШІ, у той час як жінки становлять меншість як серед користувачів у повсякденному житті, так і у професійній сфері.

Також варто зазначити, що гендерний розрив у зарплатах залишається однією з головних перешкод для економічної рівності в Україні. Жінки, виконуючи ту саму роботу, часто отримують менше, ніж чоловіки. Це у свою чергу шкодить економіці. Жінки, які отримують менше, сплачують менше податків і мають нижчу купівельну спроможність, що безпосередньо впливає на економічну активність і на рівень життя їхніх родин. Скільки втрачає українська економіка через гендерний розрив у зарплаті — читайте тут.

