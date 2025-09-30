0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Audi представила новий преміальний седан A6 (фото)

Технології&Авто
49
Audi представила новий преміальний седан A6 (фото)
Audi представила новий преміальний седан A6 (фото)
П’ять місяців після прем’єри останнього покоління Audi A6 у Європі, німецький автогігант представив новий седан для американського ринку. Очікується, що автомобілі з’являться у місцевих дилерів уже в четвертому кварталі цього року.
Новинка стала більш технологічною, потужною та, як і слід було очікувати, дорожчою за свого попередника.
Як і раніше, базовою силовою установкою залишився 3,0-літровий турбований V6, але тепер його потужність зросла до 362 к.с. при 406 фунт-футах крутного моменту, що на 27 к.с. та 37 фунт-футів більше, ніж у попередньої моделі.
У поєднанні із семиступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням та повнопривідною системою quattro, новий A6 розганяється до 96 км/год всього за 4,5 секунди, що на 0,6 секунди швидше за стару версію.
Audi представила новий преміальний седан A6 (фото)
Варто зазначити, що Audi вирішила відмовитися від менш потужного 2,0-літрового чотирициліндрового двигуна, залишивши лише одну V6-модифікацію та три рівні комплектацій.
Читайте також
Базова версія A6 Premium стартує від $64,100 без урахування плати за доставку $1,295, що на $1,500 дорожче за аналогічний V6-попередник. Комплектація середнього рівня A6 Premium Plus оцінюється від $67,500, що майже відповідає минулорічній ціні, тоді як топова версія A6 Prestige стартує з $71,400, дещо дешевше за попередню модель 2025 року.
Audi представила новий преміальний седан A6 (фото)
Новий A6 побудований на архітектурі Premium Platform Combustion (PPC) і пропонує широкий набір технологій. Моделі Prestige оснащені електронними контрольованими амортизаторами та пакетом Sport Plus, що додає повноколісне рульове управління, спортивний задній диференціал та сталеву спортивну підвіску.
За матеріалами:
MMR
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems