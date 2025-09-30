Audi представила новий преміальний седан A6 (фото)
П’ять місяців після прем’єри останнього покоління Audi A6 у Європі, німецький автогігант представив новий седан для американського ринку. Очікується, що автомобілі з’являться у місцевих дилерів уже в четвертому кварталі цього року.
Новинка стала більш технологічною, потужною та, як і слід було очікувати, дорожчою за свого попередника.
Як і раніше, базовою силовою установкою залишився 3,0-літровий турбований V6, але тепер його потужність зросла до 362 к.с. при 406 фунт-футах крутного моменту, що на 27 к.с. та 37 фунт-футів більше, ніж у попередньої моделі.
У поєднанні із семиступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням та повнопривідною системою quattro, новий A6 розганяється до 96 км/год всього за 4,5 секунди, що на 0,6 секунди швидше за стару версію.
Варто зазначити, що Audi вирішила відмовитися від менш потужного 2,0-літрового чотирициліндрового двигуна, залишивши лише одну V6-модифікацію та три рівні комплектацій.
Базова версія A6 Premium стартує від $64,100 без урахування плати за доставку $1,295, що на $1,500 дорожче за аналогічний V6-попередник. Комплектація середнього рівня A6 Premium Plus оцінюється від $67,500, що майже відповідає минулорічній ціні, тоді як топова версія A6 Prestige стартує з $71,400, дещо дешевше за попередню модель 2025 року.
Новий A6 побудований на архітектурі Premium Platform Combustion (PPC) і пропонує широкий набір технологій. Моделі Prestige оснащені електронними контрольованими амортизаторами та пакетом Sport Plus, що додає повноколісне рульове управління, спортивний задній диференціал та сталеву спортивну підвіску.
