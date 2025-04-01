Білл Гейтс спрогнозував, які професії першими замінить штучний інтелект — Finance.ua

Білл Гейтс спрогнозував, які професії першими замінить штучний інтелект Сьогодні 04:09 — Технології&Авто

Білл Гейтс спрогнозував, які професії першими замінить штучний інтелект

Штучний інтелект (ШІ) всього за десятиліття здатний кардинально змінити життя кожного з нас. Про це заявив співзасновник Microsoft Білл Гейтс, який вважає, що скоро професії лікаря і вчителя можуть втратити свою актуальність. Але чи означає це, що люди стануть зайвими?

Гейтс розповів про своє бачення майбутнього в шоу Джиммі Феллона на каналі NBC.

За словами бізнесмена, «видатні медичні консультації» та «якісне навчання» стануть безкоштовними і доступними абсолютно для всіх. Теперішня ексклюзивність цих знань поступово зникне завдяки штучному інтелекту.

Ідея Гейтса про «вільний інтелект» захоплює та водночас лякає. Адже якщо ШІ швидко навчиться вирішувати навіть найскладніші задачі, мільйони людей можуть залишитися без роботи. Mustafa Сулейман, генеральний директор Microsoft AI, попереджає, що впровадження штучного інтелекту може серйозно дестабілізувати ринок праці.

Читайте також Як штучний інтелект змінює фінансову сферу

Проте Білл Гейтс переконаний, що поряд із ризиками існують і беззаперечні переваги. Він бачить перспективу у використанні ШІ для боротьби зі зміною клімату, створення революційних ліків і суттєвого поліпшення освіти.

Незважаючи на можливості ШІ, Гейтс підкреслює: повністю замінити людину штучний інтелект не зможе. Деякі сфери життя завжди залишаться людськими. До прикладу, розваги та творчість будуть тими острівцями, де роль людини незамінна. Інші ж завдання — виробництво продовольства, транспортування товарів чи виробництво — поступово перейдуть під контроль роботів.

Отже, майбутнє вже зовсім близько. І хоча Гейтс сповнений оптимізму, питання, чи вдасться людству пристосуватись до нової реальності, залишається відкритим.

Terazus За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.