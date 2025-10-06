0 800 307 555
Perplexity відкрила для всіх доступ до свого ШІ-браузера Comet

Технології&Авто
Perplexity офіційно відкрила доступ до свого браузера Comet для всіх користувачів без підписки. Це інструмент з вбудованим штучним інтелектом, який може відповідати на запитання й виконувати завдання безпосередньо у вікні браузера.
Про це йдеться у заяві Perplexity.
Comet спочатку був доступний лише передплатникам Perplexity Max та Pro, однак тепер компанія зробила його безкоштовним.

Що відомо про браузер Comet

На відміну від звичайних браузерів, Comet має інтегрованого AI-асистента, який можна викликати будь-коли. Він здатен пояснювати вміст сторінки та навіть взаємодіяти з нею — натискати кнопки чи виконувати завдання замість користувача.
У Perplexity відзначають, що користувачі Comet ставлять більше запитань, ніж у звичайному пошуковику компанії, і ці запити не схожі на стандартні пошукові формулювання.
Як повідомляє видання Cnet, вихід Comet на глобальний ринок відбувається на тлі активізації конкурентів у сфері AI-браузерів. OpenAI та Anthropic вже випустили розширення для Chrome, а Microsoft інтегрувала режим Copilot у Edge. Google додала Gemini у Chrome для підписників AI Pro, що фактично повторює частину функціоналу Comet.
Втім, Google зберігає беззаперечне лідерство: Chrome займає близько 72% ринку браузерів у світі. Це домінування дозволяє компанії збирати величезні обсяги даних і посилювати власний пошук та рекламні сервіси. Суд у США навіть визнав Google монополістом, однак суддя не зобов’язав компанію продати Chrome, обмежившись іншими заходами.
Телеканал 24
