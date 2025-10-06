Україна має всі передумови для розвитку локального ринку капіталу — НБУ Сьогодні 16:23 — Фондовий ринок

Україна має всі передумови для розвитку локального ринку капіталу — НБУ

Передумови для формування й розвитку локального ринку капіталу в Україні вже існують, переконаний начальник управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України Андрій Супрун.

Про це він заявив під час круглого столу «Ринок капіталу: чому буксує і що з цим робити», організованому днями Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), передає «Інтерфакс-Україна».

«Крок за кроком, я впевнений, що ми зможемо побудувати як локальний ринок, достатньо цікавий, привабливий, так і якісно інтегрувати його в міжнародні фінанси», — зазначив він.

Зростання кількості інвесторів в Україні

Супрун зауважив, що нині ситуація з інвесторами значно краща, ніж 5−10 років тому. Він нагадав, що до війни Україні вдалося залучити іноземних інвесторів до ринку державних облігацій завдяки створенню «лінку» з Clearstream, що принесло «мільярди валютних коштів».

«Цей ринок міжнародних інвестицій величезний, а ми на ньому просто крапелька маленька, яку ніхто не помічає. Навіть якщо ми ще декілька крапельок сюди залучимо, ми отримаємо тут дуже великий мультиплікатор», — зазначив представник Нацбанку.

Активність приватних інвесторів

Другим важливим джерелом інвестицій він назвав приватних інвесторів, кількість яких суттєво зросла під час війни. Цьому сприяли нові технологічні рішення, розвиток інфраструктури та мобільні застосунки учасників ринку.

«Ми за період війни збільшили кількість інвесторів в ОВДП з декількох тисяч до 200 тисяч фізичних осіб. Це достатньо великий ритейл ринок. І спробувавши інвестувати в ОВДП, значна частина з цих інвесторів в певний час за сприятливих умов, (введення) інвестиційних рахунків в тому числі, захоче інвестувати в щось інше», — зазначив він.

Нові інструменти для інвесторів

Щодо інструментів, на дефіцит яких скаржаться учасники ринку, то, за його словами, це питання зараз обговорюється з міжнародними та приватними партнерами.

За словами Супруна, після державних облігацій наступним кроком мають стати корпоративні та муніципальні облігації. Щоб вони були цікавими для іноземних інвесторів, їх потрібно випускати з покриттям і міжнародними гарантіями. Саме питання облігацій із покриттям нині активно обговорюється з міжнародними партнерами.

Читайте також В Україні планують створити нову фондову біржу

Крім того, Супрун не погоджується з побоюваннями, що зняття валютних обмежень може зруйнувати внутрішній ринок. Як приклад він навів відкриття «лінку» з Clearstream, після якого розвиток отримали як внутрішній, так і зовнішній ринки.

«Не потрібно обирати — розвивати внутрішній чи виходити на зовнішні ринки. Це паралельні процеси. Варто поступово спрощувати валютні обмеження та одночасно зміцнювати внутрішній ринок, адже він створює додану вартість для всієї економіки», — підсумував Супрун.

Нагадаємо, у квітні Finance.ua писав , Україна має вже готувати інфраструктуру ринку капіталу до залучення приватних і міжнародних інвестицій для повоєнного відновлення. За словами тодішньої першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, створення ефективного ринку капіталу є пріоритетом не лише для НБУ, а й для міжнародних партнерів, зокрема Єврокомісії.

📢 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.