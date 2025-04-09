У Нацбанку вважають, що Україна має готувати ринок капіталу до інвестицій на повоєнне відновлення — Finance.ua

У Нацбанку вважають, що Україна має готувати ринок капіталу до інвестицій на повоєнне відновлення Сьогодні 08:30 — Фондовий ринок

У Нацбанку вважають, що Україна має готувати ринок капіталу до інвестицій на повоєнне відновлення

Україна має вже зараз готувати інфраструктуру ринку капіталу до залучення приватних і міжнародних інвестицій для повоєнного відновлення.

Про це сказала перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ми не побудуємо другу Лондонську біржу, але наш ринок капіталу має бути співставним із розмірами економіки. Важливо, щоб Україна не просто ухвалила закон, а й підготувала інфраструктуру фінансового ринку для повоєнного відновлення «, — сказала вона.

За її словами, створення ефективного ринку капіталу є пріоритетом не лише для НБУ, а й для міжнародних партнерів, зокрема Єврокомісії.

«Ми сподіваємось на інвестиції, приватні і від наших міжнародних партнерів. Важливо, щоб ринок був до цього готовий», — додала перша заступниця голови НБУ.

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Рожкова відзначила, що наразі на внутрішньому ринку домінують облігації внутрішньої державної позики, що є природним в умовах війни.

Водночас, зауважила вона, навіть зараз з’являються успішні приклади альтернативних інструментів — зокрема, облігації «Нової пошти» та NovaPay.

На її думку, перспективним напрямом є також муніципальні облігації.

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