У Нацбанку вважають, що Україна має готувати ринок капіталу до інвестицій на повоєнне відновлення — Finance.ua
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У Нацбанку вважають, що Україна має готувати ринок капіталу до інвестицій на повоєнне відновлення

Фондовий ринок
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У Нацбанку вважають, що Україна має готувати ринок капіталу до інвестицій на повоєнне відновлення
У Нацбанку вважають, що Україна має готувати ринок капіталу до інвестицій на повоєнне відновлення
Україна має вже зараз готувати інфраструктуру ринку капіталу до залучення приватних і міжнародних інвестицій для повоєнного відновлення.
Про це сказала перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Ми не побудуємо другу Лондонську біржу, але наш ринок капіталу має бути співставним із розмірами економіки. Важливо, щоб Україна не просто ухвалила закон, а й підготувала інфраструктуру фінансового ринку для повоєнного відновлення «, — сказала вона.
За її словами, створення ефективного ринку капіталу є пріоритетом не лише для НБУ, а й для міжнародних партнерів, зокрема Єврокомісії.
«Ми сподіваємось на інвестиції, приватні і від наших міжнародних партнерів. Важливо, щоб ринок був до цього готовий», — додала перша заступниця голови НБУ.
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Рожкова відзначила, що наразі на внутрішньому ринку домінують облігації внутрішньої державної позики, що є природним в умовах війни.
Водночас, зауважила вона, навіть зараз з’являються успішні приклади альтернативних інструментів — зокрема, облігації «Нової пошти» та NovaPay.
На її думку, перспективним напрямом є також муніципальні облігації.
За матеріалами:
Економічна Правда
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