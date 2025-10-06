0 800 307 555
Рекордні надходження до банків у ліквідації: заблоковані у США кошти повернулися до України — деталі

Фондовий ринок
74
У серпні 2025 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд), склала 1895,6 млн грн.
З цих коштів 1835,5 млн грн надійшло з кореспондентських рахунків до АТ «Промінвестбанк».
Про це повідомляє ФГВФО.
Фонд довів приналежність коштів на кореспондентських рахунках «Промінвестбанку» державі Україна, вивільнив кошти з-під санкційного блокування і повернув до банку близько 44 мільйонів доларів. Згодом Фонд, відповідно до рішення РНБО, перерахував ці кошти до держбюджету України.
Також у серпні банки, що ліквідуються Фондом, отримали 34,7 млн грн від погашення кредитів. Ще 16,8 млн грн надійшло від реалізації активів, 5,5 млн грн — від доходів за цінними паперами, 2,6 млн грн — від оренди майна.
Загалом від початку 2025 року до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, надійшло понад 4,3 млрд грн.
Нагадаємо, 25 лютого 2022 року Нацбанк відкликав банківські ліцензії та відправив у ліквідацію «Промінвестбанк», що належав російській держкорпорації «ВЭБ.РФ», та «Міжнародний резервний банк», що належав «Сбєрбанку росії».
У травні 2022-го РНБО ухвалила рішення про примусове вилучення акцій цих банків. Відповідно Фонд замінив «материнські» структури російських банків в реєстрі кредиторів на державу Україна. Під час ліквідації «Промінвестбанку» було встановлено, що на його кореспондентському рахунку в BANK OF NEW YORK MELLON (США) розміщено 2 мільйони доларів США та понад 36,6 мільйони євро.
У 2022 році ці кошти були заблоковані американською стороною у зв’язку із запровадженням США санкцій проти Банку як дочірньої компанії російської «ВЭБ.РФ».
За матеріалами:
Finance.ua
Банки України
