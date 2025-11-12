0 800 307 555
«Заборона Трампа на ожиріння» закриває іноземцям із зайвою вагою в’їзд до США: про що йдеться

Світ
Державний департамент Дональда Трампа опублікував рекомендації, в яких вони рекомендують відмовляти людям із зайвою вагою у видачі імміграційних віз для в’їзду до Сполучених Штатів.
Про це пише dailymail.

Про що йдеться

У директиві, що є частиною кількох директив адміністрації Трампа для боротьби з небажаними поїздками до США, ожиріння називається одним із кількох захворювань, які можуть мати певні витрати.
У рекомендаціях йдеться, що до цих захворювань, окрім ожиріння, належать «серцево-судинні захворювання, респіраторні захворювання, рак, діабет, метаболічні захворювання, неврологічні захворювання та психічні розлади».
Посадовцям рекомендується запитати: «Чи має заявник достатні фінансові ресурси для покриття витрат на такий догляд протягом усього очікуваного життя без звернення за державною грошовою допомогою або довгостроковою госпіталізацією за рахунок уряду?»
За словами експертів у галузі охорони здоров’я, надмірна вага пов’язана з астмою, синдромом апное сну та високим артеріальним тиском.

Причини

Вони зазначають, що ці стани «можуть вимагати лікування вартістю сотні тисяч доларів» і потенційно можуть створити навантаження на систему охорони здоров’я США.
«Не секрет, що адміністрація Трампа ставить інтереси американського народу на перше місце», — заявив речник Томмі Піготт газеті Daily Mail., що підтверджує легітимність директиви.
«Це включає в себе впровадження політики, яка гарантує, що наша імміграційна система не буде тягарем для американських платників податків», — додав він.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
