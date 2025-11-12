Де знайти роботу в Німеччині без знання мови Сьогодні 09:06 — Світ

Де знайти роботу в Німеччині без знання мови

Знайти роботу у Німеччині можливо навіть без вільного володіння німецькою мовою та без офіційної професійної кваліфікації — головне розуміти свій статус і знати, куди звертатися.

Хто має право працювати у Німеччині

Українці в Німеччині зазвичай отримують статус тимчасового захисту (vorübergehender Schutz) відповідно до § 24 Закону про перебування. Це інший статус, ніж статус «класичного біженця» (Flüchtlingsstatus), який оформлюють через процедуру надання притулку (Asyl).

Статус тимчасового захисту надає такі права:

проживання в Німеччині з можливістю продовження дозволу;

повний доступ до ринку праці без окремого дозволу;

право на соціальні виплати через Jobcenter;

можливість навчання, професійної підготовки та інтеграційних курсів.

У вашому посвідченні на проживання має бути запис: «Erwerbstätigkeit erlaubt», що означає: робота дозволена.

Куди звертатися спочатку: Jobcenter та Agentur für Arbeit

Перший крок — реєстрація у місцевому Jobcenter або Agentur für Arbeit. Там допоможуть:

оформити документи та виплати;

підібрати вакансії або курси;

порадити варіанти для швидкого працевлаштування;

пояснити місцеві правила ринку праці.

У великих містах часто доступні консультації українською або англійською мовами, а також ярмарки вакансій для новоприбулих.

Які професії доступні без знання мови та диплома

На ринку праці є попит на роботу, яка не вимагає спеціальної підготовки. Це так звані unskilled позиції.

Найпоширеніші варіанти:

складські працівники (Lagerhelfer),

пакувальники (Verpacker),

прибиральний персонал і клінінг,

сезонні роботи в агросекторі,

підсобні працівники на будівництві,

помічники на виробництві,

робота на кухні та в готельно-ресторанній сфері.

Такі вакансії часто пропонують тимчасові агентства праці (Zeitarbeit). Вони допомагають швидко вийти на роботу та працювати за погодинною оплатою.

Також можна розглянути такі варіанти:

Minijob — робота з обмеженим щомісячним доходом (підробіток);

короткострокові або змінні контракти через Zeitarbeit.

Minijob підходить тим, хто вивчає мову, доглядає дітей або лише адаптується до нового середовища. Часто саме з Minijob починається шлях до стабільної зайнятості.

Скільки можна заробляти у Німеччині без знання мови

З 1 січня 2025 року мінімальна оплата праці в Німеччині становить 12,82 євро/год.

Це означає, що людина без кваліфікації, за оплати на рівні мінімуму може отримати:

за неповний робочий день (20 годин/тиждень) — приблизно 1 110 євро брутто на місяць;

за 30 годин — близько 1 667 євро;

за повної зайнятості 40 годин — близько 2 222 євро брутто.

Брутто означає суму до вирахування податків, зборів та інших обов’язкових відрахувань, тобто це повна нарахована сума, заробітної плати.

Якщо погодинна ставка в конкретній вакансії вища (наприклад, 14,50 або 17,00 євро/год), відповідні місячні доходи зростають пропорційно — до 2 500−2 900 євро брутто.

