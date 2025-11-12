Де знайти роботу в Німеччині без знання мови
Знайти роботу у Німеччині можливо навіть без вільного володіння німецькою мовою та без офіційної професійної кваліфікації — головне розуміти свій статус і знати, куди звертатися.
Про це пише ТСН.
Хто має право працювати у Німеччині
Українці в Німеччині зазвичай отримують статус тимчасового захисту (vorübergehender Schutz) відповідно до § 24 Закону про перебування. Це інший статус, ніж статус «класичного біженця» (Flüchtlingsstatus), який оформлюють через процедуру надання притулку (Asyl).
Статус тимчасового захисту надає такі права:
- проживання в Німеччині з можливістю продовження дозволу;
- повний доступ до ринку праці без окремого дозволу;
- право на соціальні виплати через Jobcenter;
- можливість навчання, професійної підготовки та інтеграційних курсів.
У вашому посвідченні на проживання має бути запис: «Erwerbstätigkeit erlaubt», що означає: робота дозволена.
Куди звертатися спочатку: Jobcenter та Agentur für Arbeit
Перший крок — реєстрація у місцевому Jobcenter або Agentur für Arbeit. Там допоможуть:
- оформити документи та виплати;
- підібрати вакансії або курси;
- порадити варіанти для швидкого працевлаштування;
- пояснити місцеві правила ринку праці.
У великих містах часто доступні консультації українською або англійською мовами, а також ярмарки вакансій для новоприбулих.
Які професії доступні без знання мови та диплома
На ринку праці є попит на роботу, яка не вимагає спеціальної підготовки. Це так звані unskilled позиції.
Найпоширеніші варіанти:
- складські працівники (Lagerhelfer),
- пакувальники (Verpacker),
- прибиральний персонал і клінінг,
- сезонні роботи в агросекторі,
- підсобні працівники на будівництві,
- помічники на виробництві,
- робота на кухні та в готельно-ресторанній сфері.
Такі вакансії часто пропонують тимчасові агентства праці (Zeitarbeit). Вони допомагають швидко вийти на роботу та працювати за погодинною оплатою.
Також можна розглянути такі варіанти:
- Minijob — робота з обмеженим щомісячним доходом (підробіток);
- короткострокові або змінні контракти через Zeitarbeit.
Minijob підходить тим, хто вивчає мову, доглядає дітей або лише адаптується до нового середовища. Часто саме з Minijob починається шлях до стабільної зайнятості.
Скільки можна заробляти у Німеччині без знання мови
З 1 січня 2025 року мінімальна оплата праці в Німеччині становить 12,82 євро/год.
Це означає, що людина без кваліфікації, за оплати на рівні мінімуму може отримати:
- за неповний робочий день (20 годин/тиждень) — приблизно 1 110 євро брутто на місяць;
- за 30 годин — близько 1 667 євро;
- за повної зайнятості 40 годин — близько 2 222 євро брутто.
Брутто означає суму до вирахування податків, зборів та інших обов’язкових відрахувань, тобто це повна нарахована сума, заробітної плати.
Якщо погодинна ставка в конкретній вакансії вища (наприклад, 14,50 або 17,00 євро/год), відповідні місячні доходи зростають пропорційно — до 2 500−2 900 євро брутто.
Поділитися новиною
Також за темою
«Заборона Трампа на ожиріння» закриває іноземцям із зайвою вагою в’їзд до США: про що йдеться
Де знайти роботу в Німеччині без знання мови
Польські аеропорти скорочують міжнародні рейси
ЄС створить мережу високошвидкісних залізниць між європейськими столицями
Румунія планує скоротити кількість іноземних працівників на 10 тисяч у 2026 році
Країни з найбільшими військовими витратами (інфографіка)