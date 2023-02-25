Чи можна отримувати фінансову допомогу у Німеччині, якщо ви працюєте на minijob — Finance.ua

Чи можна отримувати фінансову допомогу у Німеччині, якщо ви працюєте на minijob Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Біженці з України, які перебувають у Німеччині, можуть розраховувати на підробіток під назвою minijob. Дізнайтеся детальніше, чи дозволяє такий формат роботи отримувати допомогу та не сплачувати страхові внески

Німецький центр зайнятості та надання пільг Jobcenter виплачує фінансову підтримку біженцям з України. Гроші отримують ті українці, які шукають роботу й не мають достатніх коштів для життя. Знайшовши роботу біженець втрачає виплату, проте існує спосіб працювати й отримувати фінансову допомогу. Розповідаємо про minijob та алгоритм збереження виплат.

Що таке minijob у Німеччині?

Minijob — це робота з частковою зайнятістю або короткострокове працевлаштування. Такий формат роботи дозволяє зберегти соціальні виплати й одночасно отримувати заробітну плату.Існує два типи мініроботи, які ґрунтуються або на сумі доходу, або на кількості робочих годин: • Ліміт заробітку — ваш дохід має бути меншим за 520 євро на місяць й не більше 6240 євро на рік (якщо ви працюєте щодня); • Короткочасна робота — дозволено працювати до 3 місяців (5 годин щотижня) чи 70 робочих днів (для зайнятості менше ніж 5 днів на тиждень).Зазначимо, що Німеччина надає працівникам minijob соціальний захист, наприклад, гарантує відпустку.

Чи можна працювати одночасно на кількох мініроботах

Біженці можуть працювати на двох чи більше роботах одночасно. Тут важливо пам`ятати про місячні ліміти — заробляти менше ніж 520 євро або працювати до 3 місяців чи 70 днів. Якщо ви перевищите вказані цифри, ваша зайнятість буде середньою (Midijob).

Як уникнути сплати соціальних внесків

Люди з мінімальною зайнятістю звільнені від сплати соціальних відрахувань до фонду страхування. Водночас усі жителі Німеччини повинні мати страхування, тому ви повинні самостійно оформити поліс.Пенсійні відрахування також не обов`язкові. Напишіть роботодавцю заяву про відмову їх сплачувати. Проте ви можете робити ці внески, щоб у майбутньому отримувати пенсію в Німеччині.

Працевлаштування й виплати від Jobcenter у Німеччині

При нарахуванні грошової допомоги від Jobcenter враховують будь-які грошові надходження на банківський рахунок і відповідно зменшують розмір виплати. Ви також не можете залишити всю зарплату собі.При влаштуванні на minijob пам`ятайте про наступне — особі дозволено залишити в місяць 100 євро та 20% від суми, яка залишилася.

Зверніть увагу! Біженці зберігають соціальні пільги: Jobcenter продовжить оплачувати житло й поліс медичного страхування, також залишається право купувати пільговий проїзний та квитки до музеїв, спортзалів тощо.

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