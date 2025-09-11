0 800 307 555
Адміністрація Трампа пропонує грошову винагороду за ідеї скорочення держвитрат

Світ
22
Адміністрація Дональда Трампа запропонувала нову програму для скорочення витрат на державні контракти: федеральні службовці зможуть отримати до $10 тис. за ідеї, що призведуть до підтвердженої економії бюджетних коштів.
Як повідомляє Bloomberg, Міністерство фінансів закликало працівників, які безпосередньо взаємодіють із підрядниками, подавати пропозиції щодо зменшення або скасування контрактів у своїх сферах. Якщо скорочення буде схвалене Казначейством та Адміністрацією загальних служб (GSA), автор ідеї отримає до 5% від заощадженої суми, але не більше $10 тис.
Поки що ініціатива поширюється лише на співробітників Мінфіну. Водночас міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що модель можна масштабувати на весь федеральний уряд.
«Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з нашими партнерами в адміністрації Трампа, щоб забезпечити розумне та ефективне витрачання кожного долара платника податків», — наголосив він.
Подібна практика вже застосовувалася за часів Барака Обами. Тоді діяла програма SAVE, яка стимулювала службовців подавати пропозиції з економії. Прямої грошової винагороди не було, проте ініціатива зібрала понад 38 тис. ідей, серед яких — припинення автоматичної розсилки друкованого Федерального реєстру тисячам держслужбовців.
Нова програма стала продовженням ініціативи GSA «Захистимо витрати», спрямованої на перегляд консалтингових контрактів. Раніше уряд вимагав від таких компаній, як McKinsey & Co. та Boston Consulting Group, довести цінність своїх послуг для бюджету.
Зусилля з оптимізації витрат також пов’язані з роботою Департаменту ефективності уряду (DOGE), який був створений за підтримки Ілона Маска. Хоча Маск у травні залишив ініціативу, Трамп у лютому підписав указ, що зобов’язує установи переглядати контракти та грантові виплати, забезпечувати прозорість і жорсткіше контролювати витрати співробітників.
Принагідно нагадаємо, що тепер українським чиновникам видаватимуть премії за результатами щорічного оцінювання. Водночас премії можуть стати меншими через установлений ліміт — не більше за 30% від річної зарплати того чи іншого посадовця.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
