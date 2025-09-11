Адміністрація Трампа пропонує грошову винагороду за ідеї скорочення держвитрат Сьогодні 19:38 — Світ

Адміністрація Трампа пропонує грошову винагороду за ідеї скорочення держвитрат

Адміністрація Дональда Трампа запропонувала нову програму для скорочення витрат на державні контракти: федеральні службовці зможуть отримати до $10 тис. за ідеї, що призведуть до підтвердженої економії бюджетних коштів.

автор ідеї отримає до 5% від заощадженої суми, але не більше $10 тис. Як повідомляє Bloomberg, Міністерство фінансів закликало працівників, які безпосередньо взаємодіють із підрядниками, подавати пропозиції щодо зменшення або скасування контрактів у своїх сферах. Якщо скорочення буде схвалене Казначейством та Адміністрацією загальних служб (GSA),

Поки що ініціатива поширюється лише на співробітників Мінфіну. Водночас міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що модель можна масштабувати на весь федеральний уряд.

Читайте також Коли відновлять конкурси для призначення на посади держслужби

«Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з нашими партнерами в адміністрації Трампа, щоб забезпечити розумне та ефективне витрачання кожного долара платника податків», — наголосив він.

Подібна практика вже застосовувалася за часів Барака Обами. Тоді діяла програма SAVE, яка стимулювала службовців подавати пропозиції з економії. Прямої грошової винагороди не було, проте ініціатива зібрала понад 38 тис. ідей, серед яких — припинення автоматичної розсилки друкованого Федерального реєстру тисячам держслужбовців.

Нова програма стала продовженням ініціативи GSA «Захистимо витрати», спрямованої на перегляд консалтингових контрактів. Раніше уряд вимагав від таких компаній, як McKinsey & Co. та Boston Consulting Group, довести цінність своїх послуг для бюджету.

Зусилля з оптимізації витрат також пов’язані з роботою Департаменту ефективності уряду (DOGE), який був створений за підтримки Ілона Маска. Хоча Маск у травні залишив ініціативу, Трамп у лютому підписав указ, що зобов’язує установи переглядати контракти та грантові виплати, забезпечувати прозорість і жорсткіше контролювати витрати співробітників.

Принагідно нагадаємо, що тепер українським чиновникам видаватимуть премії за результатами щорічного оцінювання. Водночас премії можуть стати меншими через установлений ліміт — не більше за 30% від річної зарплати того чи іншого посадовця.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.