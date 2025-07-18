Коли відновлять конкурси для призначення на посади держслужби — Finance.ua

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Коли відновлять конкурси для призначення на посади держслужби

Казна та Політика
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Коли відновлять конкурси для призначення на посади держслужби
Коли відновлять конкурси для призначення на посади держслужби
Кабмін підтримав законопроект 13478 щодо відновлення конкурсів на посади державної служби.
Цей законопроект було підготовлено Нацагентством з питань держслужби (НАДС) відповідно до Ukraine Facility Plan, за виконання якого Україна отримує кошти від ЄС.
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Законопроект передбачає:

  • відновлення конкурсів на посади державної служби та строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу;
  • повноваження суб’єкта призначення приймати рішення щодо продовження проходження служби державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування, призначеними без конкурсу (для збереження часу та бюджетних ресурсів, а також збереження професійних та патріотичних осіб на державній службі);
  • можливість призначення без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, що знаходяться на територіях, де ведуться бойові дії;
  • впровадження кадрового і кандидатського резерву, адаптації державного службовця;
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  • запровадження механізмів кар’єрного просування державних службовців, шляхом застосування можливості переведення на вищі посади державної служби в межах категорії посад протягом одного року після отримання відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання;
  • запровадження пріоритету ветеранів і ветеранок при вступі на посади державної служби, за умови рівної професійної компетентності кандидатів;
  • закріплення політичної неупередженості, політичної нейтральності та підвищення професіоналізму Комісії з питань вищого корпусу державної служби;
  • запровадження проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади державної служби категорії «А» перед співбесідою з суб’єктом призначення (стосовно кандидатур, визначених Комісією з питань вищого корупусу державної служби);
  • скасування звільнення з посади державної служби за одну негативну оцінку;
  • уточнення критеріїв звільнення державного службовця, призначеного на державну службу на умовах контракту (стаття 31−1 Закону);
  • виключення зайвих та нікчемних (таких, що неможливо реалізувати) положень стосовно контрактів про проходження державної служби;
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  • уточнення термінології Закону, а також включення до Закону базових положень застосування інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах;
  • запровадження реалізації гарантій щодо повернення на роботу для державних службовців, обраних на виборні посади;
  • інші зміни, спрямовані на однозначне розуміння і впровадження положень Закону, а також на покращення якості процедур вступу, проходження і припинення державної служби.
Перехідні положення законопроекту передбачають наступне.
Конкурси на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування що обіймають особи, призначені у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, оголошуються:
  • на посади в органах місцевого самоврядування — з 1 червня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 12 місяців;
  • на посади державної служби категорії «А» — з 1 червня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 9 місяців;
  • на посади державної служби категорії «Б» — з 1 липня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 12 місяців;
  • на посади державної служби категорії «В» — з 1 вересня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 18 місяців.
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Граничний строк перебування особи на посаді, на яку її призначено до набрання чинності цим Законом у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, становить:
  • для посад державної служби категорій «А» і «Б» — 18 місяців з дня відновлення конкурсів на такі посади;
  • для посад державної служби категорії «В» та посад в органах місцевого самоврядування — 24 місяці з дня відновлення конкурсів.
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Раніше писали, що посадовці «помиляються» у своїх деклараціях в середньому на 15 млн грн. Серед повністю вивчених декларацій 46% містять в собі порушення на загальну суму 1 856,1 млн грн. Загалом усі помилки пов’язані із неправильно вказаними сумами в деклараціях. Різниця полягає у розмірах неточностей: загубилися суми менші або більші за 500 прожиткових мінімумів.
Водночас найбільшу зарплату отримують чиновники Антимонопольного комітету. Середня зарплата в АМКУ становить 118,7 тис. гривень. У комітеті працюють 268 осіб, а зарплата керівництва складає в середньому 215 тис. гривень на місяць.
На другому місці у рейтингу — Міністерство юстиції, де 997 працівників отримують у середньому 100,5 тис. гривень. На керівних посадах в міністерстві зарплата становить близько 143 тис. гривень.

Втричі більше, ніж пересічний українець: скільки отримують чиновники та де платять найбільше

За матеріалами:
Finance.ua
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