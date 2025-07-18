Коли відновлять конкурси для призначення на посади держслужби — Finance.ua

Коли відновлять конкурси для призначення на посади держслужби Сьогодні 12:33 — Казна та Політика

Коли відновлять конкурси для призначення на посади держслужби

відновлення конкурсів на посади державної служби. Кабмін підтримав законопроект 13478 щодона посади державної служби.

Цей законопроект було підготовлено Нацагентством з питань держслужби (НАДС) відповідно до Ukraine Facility Plan, за виконання якого Україна отримує кошти від ЄС.

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Законопроект передбачає:

відновлення конкурсів на посади державної служби та строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу;

повноваження суб’єкта призначення приймати рішення щодо продовження проходження служби державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування, призначеними без конкурсу (для збереження часу та бюджетних ресурсів, а також збереження професійних та патріотичних осіб на державній службі);

можливість призначення без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, що знаходяться на територіях, де ведуться бойові дії;

впровадження кадрового і кандидатського резерву, адаптації державного службовця;

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запровадження механізмів кар’єрного просування державних службовців, шляхом застосування можливості переведення на вищі посади державної служби в межах категорії посад протягом одного року після отримання відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання;

запровадження пріоритету ветеранів і ветеранок при вступі на посади державної служби, за умови рівної професійної компетентності кандидатів;

закріплення політичної неупередженості, політичної нейтральності та підвищення професіоналізму Комісії з питань вищого корпусу державної служби;

запровадження проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади державної служби категорії «А» перед співбесідою з суб’єктом призначення (стосовно кандидатур, визначених Комісією з питань вищого корупусу державної служби);

скасування звільнення з посади державної служби за одну негативну оцінку;

уточнення критеріїв звільнення державного службовця, призначеного на державну службу на умовах контракту (стаття 31−1 Закону);

виключення зайвих та нікчемних (таких, що неможливо реалізувати) положень стосовно контрактів про проходження державної служби;

уточнення термінології Закону, а також включення до Закону базових положень застосування інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах;

запровадження реалізації гарантій щодо повернення на роботу для державних службовців, обраних на виборні посади;

інші зміни, спрямовані на однозначне розуміння і впровадження положень Закону, а також на покращення якості процедур вступу, проходження і припинення державної служби.

Перехідні положення законопроекту передбачають наступне.

Конкурси на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування що обіймають особи, призначені у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, оголошуються:

на посади в органах місцевого самоврядування — з 1 червня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 12 місяців;

на посади державної служби категорії «А» — з 1 червня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 9 місяців;

на посади державної служби категорії «Б» — з 1 липня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 12 місяців;

на посади державної служби категорії «В» — з 1 вересня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 18 місяців.

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Граничний строк перебування особи на посаді, на яку її призначено до набрання чинності цим Законом у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, становить:

для посад державної служби категорій «А» і «Б» — 18 місяців з дня відновлення конкурсів на такі посади;

з дня відновлення конкурсів на такі посади; для посад державної служби категорії «В» та посад в органах місцевого самоврядування — 24 місяці з дня відновлення конкурсів.

на 15 млн грн. Серед повністю вивчених декларацій 46% містять в собі порушення на загальну суму 1 856,1 млн грн. Загалом усі помилки пов’язані із неправильно вказаними сумами в деклараціях. Різниця полягає у розмірах неточностей: загубилися суми менші або більші за 500 прожиткових мінімумів. Раніше писали , що посадовці «помиляються» у своїх деклараціях в середньомуСеред повністю вивчених декларацій 46% містять в собі порушення на загальну суму 1 856,1 млн грн. Загалом усі помилки пов’язані із неправильно вказаними сумами в деклараціях. Різниця полягає у розмірах неточностей: загубилися суми менші або більші за 500 прожиткових мінімумів.

найбільшу зарплату отримують чиновники Антимонопольного комітету. Водночас Середня зарплата в АМКУ становить 118,7 тис. гривень. У комітеті працюють 268 осіб, а зарплата керівництва складає в середньому 215 тис. гривень на місяць.

На другому місці у рейтингу — Міністерство юстиції, де 997 працівників отримують у середньому 100,5 тис. гривень. На керівних посадах в міністерстві зарплата становить близько 143 тис. гривень.

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