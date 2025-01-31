Посадовці мають задекларувати «Національний кешбек» та «єПідтримку»: названо терміни — Finance.ua

Посадовці мають задекларувати «Національний кешбек» та «єПідтримку»: названо терміни Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

Посадовці мають задекларувати «Національний кешбек» та «єПідтримку»: названо терміни

Публічні службовці мають до 31 березня задекларувати виплати у межах програми «Національний кешбек» та «Зимову єПідтримку» як дохід.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

«Публічні службовці, які минулого року отримали виплати з урядових соціальних програм, мають задекларувати їх через Реєстр декларацій на сайті НАЗК», — сказано в повідомленні.

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У «Дії» нагадали, що ці кошти не оподатковують і не враховують, коли оформлюються субсидії та пільги.

Як задекларувати Національний кешбек та Зимову єПідтримку:

1. Необхідно зробити виписку про нарахування коштів у застосунку банку.

2. У розділі 11 декларації «Доходи, у тому числі подарунки» вказати:

вид доходу — Інше;

який саме — Національний кешбек та/або Зимова підтримка;

джерело доходу — Інша фізична або юридична особа;

тип особи — Юридична особа, зареєстрована в Україні;

код ЄДР — 37 508 596;

найменування юридичної особи — Міністерство економіки України.

3. У розділі 12.1 «Відомості про банківські рахунки» вказати банк або банки, у яких відкривали картку Національного кешбеку.

Нагадаємо, із грудня 2024 року українці подали 10 млн заявок на отримання виплат за програмою «Зимова єПідтримка» в застосунку Дія. З них майже 2,5 млн — на виплати на дітей. Отримані кошти громадяни найчастіше витрачали на оплату комунальних послуг.

Програма «Національний кешбек», що передбачає компенсацію 10% вартості товарів українського виробництва, демонструє позитивну динаміку, фіксуються зміни споживчої поведінки.

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