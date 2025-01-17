«Зимова єПідтримка»: українці подали 10 млн заявок на виплату у Дії — Finance.ua

«Зимова єПідтримка»: українці подали 10 млн заявок на виплату у Дії
Із грудня 2024 року українці подали 10 млн заявок на отримання виплат за програмою «Зимова єПідтримка» в застосунку Дія. З них майже 2,5 млн — на виплати на дітей.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Отримані кошти громадяни найчастіше витрачали на оплату комунальних послуг.
Ключові показники програми в Дії
- 10 млн заявок у Дії за півтора місяця майже, 2,5 млн — на дітей
- 14% заявок від ВПО
- 18,5% людей віком 60+
- 68% користувачів — жінки, 32% — чоловіки
- Середній вік заявників — 40 років
Як подати заявку через Дію?
- Встановіть або оновіть мобільний застосунок Дія.
- У розділі Сервіси оберіть Зимову єПідтримку.
- Ознайомтеся з умовами програми.
- Оберіть отримувача допомоги. Можна оформити допомогу як на себе, так і на дитину, якщо у Дії відображається цифрове свідоцтво про народження дитини. Якщо свідоцтво не відображається, його потрібно додати.
- Виберіть картку для зарахування коштів. Якщо у вас уже є картка Національний кешбек, виберіть її. Якщо немає, Дія запропонує відкрити її в одному з банків-партнерів програми.
- Перевірте дані заявки, підтвердьте, що перебуваєте на території України та натисніть «Надіслати».
Подати заявку на виплату 1000 грн можна також через відділення банків-партнерів та через Укрпошту — деталі на сайті програми.
На що можна витратити кошти?
Кошти, отримані на картку для виплат Національний кешбек, можна витратити на оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування тощо. Можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі. Для зручності створено інтерактивні мапи аптек і книгарень. Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.
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