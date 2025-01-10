«Національний кешбек» вплинув на попит і динаміку продажів українських товарів — заступник міністра економіки — Finance.ua
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«Національний кешбек» вплинув на попит і динаміку продажів українських товарів — заступник міністра економіки

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«Національний кешбек» вплинув на попит і динаміку продажів українських товарів — заступник міністра економіки
«Національний кешбек» вплинув на попит і динаміку продажів українських товарів — заступник міністра економіки
Програма «Національний кешбек», що передбачає компенсацію 10% вартості товарів українського виробництва, демонструє позитивну динаміку, фіксуються зміни споживчої поведінки.
Про це заявив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«У деяких категоріях ми вже бачимо суттєвий перехід попиту з імпортних товарів на українські. „Національний кешбек“ став найефективнішою комунікаційною програмою підтримки українських виробників», — констатував він.
Як пояснив заступник міністра, раніше для зміни споживчих звичок міністерство орієнтувалося на патріотичні почуття за допомогою маркування товарів «Зроблено в Україні», закликали купувати українське, але ефект був невеликий. Однак після додавання гейміфікації та монетизації в міністерстві помітили значні зміни в поведінці споживачів. Якщо станом на 1 жовтня в програмі було 1,7 млн активних учасників, то за три місяці роботи програми їхня кількість сягнула 4,5 млн.

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«Наша головна мета — зробити українські товари вибором номер один. Щоб покупець, прийшовши до магазину, насамперед шукав українське. Ці зміни складно порахувати, але ми вже бачимо результати в найбільших мережах — українські товари піднялися з нижньої на „золоту“», — пояснив Телюпа.
Він додав, що на роботу програми у 2025 р. вже закладено кошти, а міністерство працює над додатковими джерелами фінансування.

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Як повідомлялося, обсяг накопичених коштів у рамках програми «Національний кешбек» з листопада зріс на 70% і сягнув 436 млн грн у грудні.
Кількість виробників, які приєдналися, зі старту програми постійно збільшується й наразі становить 1665. Крім того, учасниками програми є 17 банків — ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-Банк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Правекс Банк, Кліринговий Дім, Радабанк, Райф і ОТР Bank.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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