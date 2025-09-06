0 800 307 555
Між східною і західною Німеччиною знову збільшилась різниця в зарплатах

Світ
36
Через 35 років після об’єднання Німеччини розрив у заробітній платі між Заходом і Сходом знову зростає.
Про це повідомляє Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), посилаючись на щорічний звіт Федерального статистичного управління, передає Spiegel.

Скільки заробляють працівники на Заході та Сході

Згідно зі звітом, у 2024 році штатні працівники на Заході заробили в середньому 63 999 євро брутто. На Сході цей показник становив 50 625 євро.
Таким чином, різниця становить 13 374 євро, що приблизно на 500 євро більше, ніж у 2023 році.
Тоді західнонімецькі штатні працівники заробляли в середньому 60 798 євро брутто, тоді як східнонімецькі штатні працівники — 48 023 євро брутто.

У яких регіонах зарплати найнижчі та найвищі

Незважаючи на те, що середня заробітна плата в минулому році зросла в усіх сферах, розрив у зарплатах збільшився, йдеться у звіті RND.

Найнижчу заробітну плату у 2024 році, в середньому 46 708 євро, працівники, зайняті повний робочий день, отримували в Саксонії-Анхальт і Тюрингії (46 720 євро).
Середні зарплати були найвищими в Гессені (62 915 євро) і Гамбурзі (62 517 євро).
«Заробітна плата простих робітників у Німеччині загалом занадто низька, частково через те, що інфляція останніх років, що стимулюється урядом, завдала важкого удару по гаманцях громадян», — прокоментувала нові цифри для RND Сара Вагенкнехт, голова однойменної політсили, яка замовила звіт.
Згідно з попередніми даними Федерального статистичного управління, середній валовий річний заробіток у Німеччині у 2024 році становив 52 159 євро. Це медіана.
Це означає, що половина штатних працівників отримала більше, а інша половина — менше. Сюди включені спеціальні виплати. Один відсоток штатних працівників заробив 213 286 євро або більше, а десять відсотків — 32 526 євро брутто або менше.
За матеріалами:
Європейська правда
