За що можуть оштрафувати в Італії до 7 000 євро

Світ
Влада популярних туристичних регіонів Італії запровадила суворі правила для відпочивальників. Порушникам загрожують штрафи до 7 тис. євро або навіть пів року в’язниці.
Про це пише видання BILD.

За що в Італії доведеться сплатити штраф

Зокрема італійська влада посилила покарання за покупку підроблених дизайнерських речей: турист, який купив фальшиві сумки або годинник, ризикує отримати до 7 тис. євро штрафу або тюремний термін до 6 місяців.
Крім того, нові штрафи запровадили в різних регіонах Італії:
  • на Сардинії — штраф 3 тис. євро за будування пісочних замків, копання ям на пляжі чи забирання піску й черепашок;
  • в Римі — 400 євро доведеться заплатити, якщо сидіти на Іспанських сходах або тягти по них валізи;
  • у Калабрії у місті Прая-а-Маре — 250 євро штрафу світить батькам дітей молодше 14 років, якщо ті перебуватимуть на вулиці після 00:30 ночі.
До того ж у Лігурії тепер заборонені шльопанці на гірських стежках, а на острові Капрі — взуття, яке надто голосно стукає бруківкою.
Коментуючи рішення про запровадження суворих заборон для туристів, міністерка туризму Італії Даніела Сантанке зазначила, що країна «любить туристів, але очікує поваги».

За матеріалами:
Novyny.live
