Доходи росії від нафти впали до рекордного мінімуму з початку війни

Світовий ринок нафти відчуває серйозні коливання, а доходи росії від експорту чорного золота опустилися до найнижчого рівня з початку війни. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), навіть зростання світового попиту у 2025 році не врівноважує перевиробництво та надлишок запасів.

Про це агентство повідомило у своєму звіті.

За даними МЕА, світові поставки нафти у серпні досягли рекордних 106,9 млн барелів на день, при цьому ОПЕК+ скорочувала видобуток, а інші виробники працювали на максимумі. Попит у розвинених країнах трохи виріс завдяки нижчим цінам, але у країнах, що розвиваються, зростання споживання залишалося стриманим. В результаті загальне світове споживання нафти у 2025 році залишиться майже незмінним.

Ціни на нафту еталонної марки Brent у серпні знизилися до 67 доларів за барель, що майже не відрізняється від липня. Хоча санкції проти росії та Ірану знижують експорт цих країн, надлишок на ринку та активна переробка нафти утримують ціни на відносно низькому рівні.

Прогнозується, що у 2025 році світовий видобуток нафти зросте до 107,9 млн барелів на день, з яких велика частина припаде на країни, що не входять до ОПЕК+. Водночас ОПЕК+ планує поступово збільшувати видобуток, але через обмеження потужностей росії та деяких інших членів фактичне зростання буде нижчим за заплановане.

Міжнародні аналітики відзначають, що надлишок пропозиції та активне накопичення запасів у Китаї створюють тиск на ринок і обмежують прибутки росії від продажу нафти. За прогнозами, ситуація залишатиметься складною, навіть якщо геополітична напруженість зростатиме, а нові санкції вплинуть на торгівлю.

