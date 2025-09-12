На український ринок вийшов електрокросовер Ford Puma (фото) Сьогодні 04:00 — Технології&Авто

Лінійку Ford Puma в Україні поповнила електрична модифікація. Кросовер має два багажники, а його запас ходу сягає 364 км.

Електромобіль Ford Puma Gen-E — найпотужніша версія моделі на українському ринку. Подробиці кросовера розкрили на офіційному сайті Ford в Україні.

Новий Ford Puma Gen-E отримав електромотор на 168 к. с. та 290 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 8 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год.

Акумуляторна батарея ємністю 43 кВт∙год забезпечує запас ходу до 364 км у змішаному циклі. Швидка зарядка на 80% займає 32 хвилини.

Відрізнити електромобіль Ford Puma від стандартного кросовера можна за зміненою передньою частиною. Примітно, що він має два багажники — 523-літровий задній та 43-літровий передній.

Ціна Ford Puma Gen-E в Україні стартує з 1 524 386 гривень.

Електрокросовер пропонують у одній комплектації Premium із матричними фарами, клімат-контролем, парктроніком, камерами кругового огляду, електроприводом дверей багажника, підігрівом сидінь, акустикою Bang&olufsen із 10 динаміками, адаптивним круїз-контролем та набором систем безпеки.

