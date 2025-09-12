На український ринок вийшов електрокросовер Ford Puma (фото)
Лінійку Ford Puma в Україні поповнила електрична модифікація. Кросовер має два багажники, а його запас ходу сягає 364 км.
Електромобіль Ford Puma Gen-E — найпотужніша версія моделі на українському ринку. Подробиці кросовера розкрили на офіційному сайті Ford в Україні.
Новий Ford Puma Gen-E отримав електромотор на 168 к. с. та 290 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 8 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год.
Акумуляторна батарея ємністю 43 кВт∙год забезпечує запас ходу до 364 км у змішаному циклі. Швидка зарядка на 80% займає 32 хвилини.
Читайте також
Відрізнити електромобіль Ford Puma від стандартного кросовера можна за зміненою передньою частиною. Примітно, що він має два багажники — 523-літровий задній та 43-літровий передній.
Ціна Ford Puma Gen-E в Україні стартує з 1 524 386 гривень.
Електрокросовер пропонують у одній комплектації Premium із матричними фарами, клімат-контролем, парктроніком, камерами кругового огляду, електроприводом дверей багажника, підігрівом сидінь, акустикою Bang&olufsen із 10 динаміками, адаптивним круїз-контролем та набором систем безпеки.
Поділитися новиною
Також за темою
На український ринок вийшов електрокросовер Ford Puma (фото)
Польща підвищує ціни на техогляд автомобілів
Доходи росії від нафти впали до рекордного мінімуму з початку війни
Huawei представила три нові електрокросовери (фото)
У першій половині 2025 року ринок преміальних смартфонів зафіксував рекордне зростання
Найпопулярніші авто-гібриди місяця