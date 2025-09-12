0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На український ринок вийшов електрокросовер Ford Puma (фото)

Технології&Авто
15
На український ринок вийшов електрокросовер Ford Puma (фото)
На український ринок вийшов електрокросовер Ford Puma (фото)
Лінійку Ford Puma в Україні поповнила електрична модифікація. Кросовер має два багажники, а його запас ходу сягає 364 км.
Електромобіль Ford Puma Gen-E — найпотужніша версія моделі на українському ринку. Подробиці кросовера розкрили на офіційному сайті Ford в Україні.
Новий Ford Puma Gen-E отримав електромотор на 168 к. с. та 290 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 8 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год.
На український ринок вийшов електрокросовер Ford Puma (фото)
Акумуляторна батарея ємністю 43 кВт∙год забезпечує запас ходу до 364 км у змішаному циклі. Швидка зарядка на 80% займає 32 хвилини.
Читайте також
Відрізнити електромобіль Ford Puma від стандартного кросовера можна за зміненою передньою частиною. Примітно, що він має два багажники — 523-літровий задній та 43-літровий передній.
На український ринок вийшов електрокросовер Ford Puma (фото)
Ціна Ford Puma Gen-E в Україні стартує з 1 524 386 гривень.
Електрокросовер пропонують у одній комплектації Premium із матричними фарами, клімат-контролем, парктроніком, камерами кругового огляду, електроприводом дверей багажника, підігрівом сидінь, акустикою Bang&olufsen із 10 динаміками, адаптивним круїз-контролем та набором систем безпеки.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems