Huawei представила три нові електрокросовери (фото) 12.09.2025, 00:53 — Технології&Авто

Huawei представила три нові електрокросовери (фото)

На виставці IAA Mobility 2025 у Мюнхені Huawei представила три електричні кросовери під брендом Aito — M 5 , M 8 та M 9 .

Бренд Aito створений у партнерстві Huawei з китайським автовиробником Seres, що належить державі. Seres відповідає за виробництво машин, а Huawei забезпечує їх «мозком» — від інформаційно-розважальних систем на базі HarmonyOS до систем допомоги водію, електромоторів і сенсорів.

Aito M 5

Aito M 5 — це базовий середньо розмірний кросовер. Його довжина становить 4785 мм, ширина — 1930 мм, висота — 1625 мм, колісна база — 2880 мм. Дизайн мінімалістичний, із похилим дахом, а на даху встановлений LiDAR.

M 5 має два варіанти силових установок. Електромобіль (BEV) має один мотор на задній осі потужністю 200 кВт (268 к.с.) у парі з батареєю CATL місткістю 83 кВт·год. Дальність ходу за циклом CLTC становить 602 км. Версія EREV (розширений запас ходу) включає 1,5-літровий бензиновий двигун, який працює виключно генератором, підзаряджаючи батарею місткістю 42 кВт·год. Привід завжди електричний. Є версія з заднім приводом (200 кВт / 268 к.с.) та повнопривідна версія потужністю 365 кВт (489 к.с.).

Салон Aito M 5 обладнаний 15,6-дюймовим центральним екраном, цифровою панеллю приладів і двоспицевим кермом. На центральній консолі розмістились дві бездротові зарядки та підсклянники.

У Китаї ціна M 5 коливається від 229800 до 249800 юанів (€27 500−29 890).

Aito M 8

Наступна модель — Aito M 8 , великий сімейний кросовер, що став бестселером у Китаї після запуску у квітні 2025 року. Його габарити становлять 5190×1999×1795 мм, колісна база — 3105 мм.

Салон пропонує п’ять або шість місць у трьох рядах. Панель приладів технологічна: 12,3-дюймовий дисплей перед водієм, 15,6-дюймовий центральний екран і 16-дюймовий екран для пасажира. До цього додається проекційний AR дисплей з розміром 68 дюймів.

В цьому випадку також доступно два варіанта силових установок:

BEV: задній привід з електродвигуном потужністю 227 кВт (304 к.с.) або повний привід сумарною потужністю 387 кВт (519 к.с.).

EREV: двомоторна система з повним приводом потужністю 392 кВт (526 к.с.).

Батареї — від 37 кВт·год до 100 кВт·год. Максимальна дальність ходу становить 705 км (за циклом CLTC).

Ціни Aito M 8 в Китаї становлять від 359800 до 449800 юанів (€43 060−53 830).

Aito M 9

Флагманська модель Aito M 9 — це найбільший і найрозкішніший кросовер бренду: довжина становить 5230 мм, а колісна база — 3110 мм. Впізнавані елементи дизайну проявляються у фарах у формі «наручних рукавичок» і чотирьох сенсорах LiDAR для систем допомоги водію. Салон повторює концепцію M 8 . Він пропонує три екрани на передній панелі, варіанти на п’ять або шість місць.

Ця модель теж доступна у двох варіантах силової установки:

BEV: двомоторний повнопривідний варіант загальною потужністю 390 кВт (523 к.с.) із батареєю місткістю 100 кВт·год.

EREV: 1,5-літровий бензиновий мотор працює генератором, заряджаючи батарею місткістю 52 кВт·год. Система повного приводу з двома електромоторами видає 365 кВт (489 к.с.).

Ціна Aito M 9 в Китаї становить від 469800 до 569800 юанів (€56 222−68 190).

За перші сім місяців 2025 року бренд Aito продав 70 025 авто. Це свідчить про високий попит на преміальні електрокари бренду. У Мюнхені інтерес до новинок був великий, і схоже, що європейським автовиробникам варто готуватися до серйозної конкуренції.

