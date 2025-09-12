0 800 307 555
На виставці IAA Mobility 2025 у Мюнхені Huawei представила три електричні кросовери під брендом Aito — M5, M8 та M9.
Бренд Aito створений у партнерстві Huawei з китайським автовиробником Seres, що належить державі. Seres відповідає за виробництво машин, а Huawei забезпечує їх «мозком» — від інформаційно-розважальних систем на базі HarmonyOS до систем допомоги водію, електромоторів і сенсорів.

Aito M5

Aito M5 — це базовий середньо розмірний кросовер. Його довжина становить 4785 мм, ширина — 1930 мм, висота — 1625 мм, колісна база — 2880 мм. Дизайн мінімалістичний, із похилим дахом, а на даху встановлений LiDAR.
Huawei представила три нові електрокросовери (фото)
M5 має два варіанти силових установок. Електромобіль (BEV) має один мотор на задній осі потужністю 200 кВт (268 к.с.) у парі з батареєю CATL місткістю 83 кВт·год. Дальність ходу за циклом CLTC становить 602 км. Версія EREV (розширений запас ходу) включає 1,5-літровий бензиновий двигун, який працює виключно генератором, підзаряджаючи батарею місткістю 42 кВт·год. Привід завжди електричний. Є версія з заднім приводом (200 кВт / 268 к.с.) та повнопривідна версія потужністю 365 кВт (489 к.с.).
Huawei представила три нові електрокросовери (фото)
Салон Aito M5 обладнаний 15,6-дюймовим центральним екраном, цифровою панеллю приладів і двоспицевим кермом. На центральній консолі розмістились дві бездротові зарядки та підсклянники.
У Китаї ціна M5 коливається від 229800 до 249800 юанів (€27 500−29 890).

Aito M8

Наступна модель — Aito M8, великий сімейний кросовер, що став бестселером у Китаї після запуску у квітні 2025 року. Його габарити становлять 5190×1999×1795 мм, колісна база — 3105 мм.
Huawei представила три нові електрокросовери (фото)
Салон пропонує п’ять або шість місць у трьох рядах. Панель приладів технологічна: 12,3-дюймовий дисплей перед водієм, 15,6-дюймовий центральний екран і 16-дюймовий екран для пасажира. До цього додається проекційний AR дисплей з розміром 68 дюймів.
В цьому випадку також доступно два варіанта силових установок:
  • BEV: задній привід з електродвигуном потужністю 227 кВт (304 к.с.) або повний привід сумарною потужністю 387 кВт (519 к.с.).
  • EREV: двомоторна система з повним приводом потужністю 392 кВт (526 к.с.).
Huawei представила три нові електрокросовери (фото)
Батареї — від 37 кВт·год до 100 кВт·год. Максимальна дальність ходу становить 705 км (за циклом CLTC).
Ціни Aito M8 в Китаї становлять від 359800 до 449800 юанів (€43 060−53 830).
Aito M9

Флагманська модель Aito M9 — це найбільший і найрозкішніший кросовер бренду: довжина становить 5230 мм, а колісна база — 3110 мм. Впізнавані елементи дизайну проявляються у фарах у формі «наручних рукавичок» і чотирьох сенсорах LiDAR для систем допомоги водію. Салон повторює концепцію M8. Він пропонує три екрани на передній панелі, варіанти на п’ять або шість місць.
Huawei представила три нові електрокросовери (фото)
Ця модель теж доступна у двох варіантах силової установки:
  • BEV: двомоторний повнопривідний варіант загальною потужністю 390 кВт (523 к.с.) із батареєю місткістю 100 кВт·год.
  • EREV: 1,5-літровий бензиновий мотор працює генератором, заряджаючи батарею місткістю 52 кВт·год. Система повного приводу з двома електромоторами видає 365 кВт (489 к.с.).
Huawei представила три нові електрокросовери (фото)
Ціна Aito M9 в Китаї становить від 469800 до 569800 юанів (€56 222−68 190).
За перші сім місяців 2025 року бренд Aito продав 70 025 авто. Це свідчить про високий попит на преміальні електрокари бренду. У Мюнхені інтерес до новинок був великий, і схоже, що європейським автовиробникам варто готуватися до серйозної конкуренції.
Авто
