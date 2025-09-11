0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У першій половині 2025 року ринок преміальних смартфонів зафіксував рекордне зростання

Технології&Авто
15
У першій половині 2025 року ринок преміальних смартфонів зафіксував рекордне зростання
У першій половині 2025 року ринок преміальних смартфонів зафіксував рекордне зростання
За першу половину 2025 року ринок преміальних смартфонів зріс на 8% у порівнянні з 2024-м.
За даними Counterpoint Research, це рекордний результат для першого півріччя і він значно перевищує зростання всього ринку смартфонів, який піднявся лише на 4%.
Згідно зі звітом, тенденція до «преміалізації» спостерігається у всіх регіонах через те, що споживачі все більше користуються своїми смартфонами та обирають пристрої преміумкласу для кращого досвіду. В цілому протягом першого півріччя преміальні смартфони забезпечили 60% світових доходів від усіх продажів.
Лідером залишається Apple, яка за першу половину 2025 року побачила 3% приріст у порівнянні з 2024-м. Попри лідерство, виробник iPhone має найменший приріст та навіть спад загальної частки на ринку з 65% до 62% через високу конкуренцію, зокрема на китайському ринку, де Huawei залишається популярним варіантом для лояльних покупців.
У першій половині 2025 року ринок преміальних смартфонів зафіксував рекордне зростання
Найбільший приріст протягом першого півріччя має Google, яка збільшила продажі преміальних смартфонів на 105%. Компанія вперше потрапила до п’ятірки найкращих за продажами преміальних пристроїв завдяки виходу у нові регіони та успіхом торішньої лінійки Pixel 9.
Xiaomi також робить більший акцент на «преміалізації» своїх продуктів, включно зі смартфонами, попит на які зростає через інтеграцію з електромобілями та іншими приладами для дому. Samsung залишає за собою другу позицію та має 7% приріст завдяки серії Galaxy S25, що показала кращі результати ніж торішня S24. Аналітики очікують, що Galaxy Fold7 теж матиме вищі продажі за попередника.
Ринок складаних смартфонів і далі залишається нішевим, проте демонструє зростання. За даними Counterpoint, вони стали важливою відмінністю для брендів і стратегічним кроком у розширенні преміальних лінійок. Водночас аналітики зазначають, що гаджети з генеративним ШІ забезпечили 80% усіх продажів у першій половині 2025 року.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems