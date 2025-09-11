Найпопулярніші авто-гібриди місяця Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

У серпні автопарк України поповнили понад 2,8 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).

Про це повідомляє Укравтопром

Це на 7% більше, ніж у липні.

Частка нових авто в цій кількості збільшилась на 4 в.п. відносно попереднього місяця і становила 56%.

В сегменті нових легкових авто:

Лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (291 од.)

Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (146 од.)

Третій за популярністю — RENAULT Duster (116 од.)

У серпні український автопарк поповнили близько 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 0,4% більше, ніж у липні 2025 року. Із цієї кількості нових авто — 2,2 тис. (-3%), вживаних — 10,9 тис. (+1%).

Довідка Finance.ua:

За підсумками січня-липня 2025 року Toyota Corolla вийшла на перше місце у глобальному рейтингу, піднявшись на одну сходинку попри падіння продажів на 7,5%. Другу позицію посів Toyota RAV4 (+0,1%), а на третє місце піднявся Ford F-Series (+14,5%).

