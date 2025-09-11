0 800 307 555
Найпопулярніші авто-гібриди місяця

Технології&Авто
27
У серпні автопарк України поповнили понад 2,8 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).
Про це повідомляє Укравтопром.
Це на 7% більше, ніж у липні.
Частка нових авто в цій кількості збільшилась на 4 в.п. відносно попереднього місяця і становила 56%.
В сегменті нових легкових авто:
Лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (291 од.)
Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (146 од.)
Третій за популярністю — RENAULT Duster (116 од.)
У серпні український автопарк поповнили близько 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 0,4% більше, ніж у липні 2025 року. Із цієї кількості нових авто — 2,2 тис. (-3%), вживаних — 10,9 тис. (+1%).

Довідка Finance.ua:

  • За підсумками січня-липня 2025 року Toyota Corolla вийшла на перше місце у глобальному рейтингу, піднявшись на одну сходинку попри падіння продажів на 7,5%. Другу позицію посів Toyota RAV4 (+0,1%), а на третє місце піднявся Ford F-Series (+14,5%).
При перетині кордону на автомобілі, не забувайте про Зелену картку — обов’язковий документ для поїздок за кордон на власному авто. Це свого роду автоцивілка, але для виїзду за межі країни. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
