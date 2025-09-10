ТОП-10 найпопулярніших бензинових автомобілів в Україні Сьогодні 21:05 — Технології&Авто

ТОП-10 найпопулярніших бензинових автомобілів в Україні

У серпні український автопарк поповнили близько 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 0,4% більше, ніж у липні 2025 року.

Про це свідчать дані Укравтопрому.

Із цієї кількості нових авто — 2,2 тис. (-3%), вживаних — 10,9 тис. (+1%).

Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами:

Hyundai Tucson — 228 од. Mazda CX5 — 126 од. Suzuki SX4 — 95 од. Skoda Kodiaq — 90 од. Skoda Karoq — 85 од.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Golf — 680 од. Volkswagen Tiguan — 607 од. Nissan Rogue — 581 од. Audi Q5 — 571 од. Audi A4 — 364 од.

