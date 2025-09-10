0 800 307 555
укр
ТОП-10 найпопулярніших бензинових автомобілів в Україні

Технології&Авто
У серпні український автопарк поповнили близько 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 0,4% більше, ніж у липні 2025 року.
Про це свідчать дані Укравтопрому.
Із цієї кількості нових авто — 2,2 тис. (-3%), вживаних — 10,9 тис. (+1%).
Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами:
  1. Hyundai Tucson — 228 од.
  2. Mazda CX5 — 126 од.
  3. Suzuki SX4 — 95 од.
  4. Skoda Kodiaq — 90 од.
  5. Skoda Karoq — 85 од.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
  1. Volkswagen Golf — 680 од.
  2. Volkswagen Tiguan — 607 од.
  3. Nissan Rogue — 581 од.
  4. Audi Q5 — 571 од.
  5. Audi A4 — 364 од.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
