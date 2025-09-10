ТОП-10 найпопулярніших бензинових автомобілів в Україні
У серпні український автопарк поповнили близько 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 0,4% більше, ніж у липні 2025 року.
Про це свідчать дані Укравтопрому.
Із цієї кількості нових авто — 2,2 тис. (-3%), вживаних — 10,9 тис. (+1%).
Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами:
- Hyundai Tucson — 228 од.
- Mazda CX5 — 126 од.
- Suzuki SX4 — 95 од.
- Skoda Kodiaq — 90 од.
- Skoda Karoq — 85 од.
Читайте також
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Golf — 680 од.
- Volkswagen Tiguan — 607 од.
- Nissan Rogue — 581 од.
- Audi Q5 — 571 од.
- Audi A4 — 364 од.
Поділитися новиною
Також за темою
ТОП-10 найпопулярніших бензинових автомобілів в Україні
Apple та Android: якими пристроями найбільш задоволені користувачі
32% senior-розробників стверджують, що половина їхнього коду написана за допомогою ШІ — це вдвічі більше, ніж у джунів
Турецький аналог Tesla: представлено новий електромобіль TOGG (фото)
Signal запускає зашифровані резервні копії та вперше вводить платну підписку
Volvo показав конкурентв Porsche Taycan без заднього скла (фото)