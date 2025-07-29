ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото) — Finance.ua

ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото) Сьогодні 01:35 — Технології&Авто

ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)

Кросовери — найпопулярніший автомобільний сегмент у світі, тому не дивно, що саме такі електромобілі користуються попитом.

Британське видання WhatCar обрало топ 10 кращих електрокросоверів на ринку. Рейтинг склали на основі даних тест-драйвів нових авто.

10 місце — Volvo EX30

Компактний електрокросовер Volvo EX30 приваблює, передусім, невеликою ціною. Він якісно виконаний та багато оснащений — має набір сучасних систем безпеки. Топова двомоторна версія стартує до сотні за 3,6 с, проте привабливішим є дешевший одномоторний варіант із великою батареєю на 64 кВт∙год та запасом ходу 480 км.

Переваги:

якісний салон;

невисока ціна.

Недоліки:

тісний задній ряд;

органи управління потребують звикання.

9 місце — Skoda Enyaq

Перший електрокросовер Skoda нещодавно пройшов оновлення. Він має просторий і практичний салон і легко керується, а його підвіска комфортабельна. Зазвичай модель досить багато оснащена, а запас ходу в найбільш «дальнобійній» модифікації сягає 550 км.

Переваги:

продуманий і просторий інтер’єр;

багате оснащення;

комфортабельна їзда.

Недоліки:

не надто плавні гальма.

8 місце — BMW iX3

Електричний варіант BMW X3 так само добре керується, як і його бензинові та дизельні побратими. У нього такий же просторий салон і чималий багажник. Утім, запас ходу становить лише 458 км, а серед конкурентів є швидші моделі.

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Переваги:

гарна керованість;

чудова мультимедіа.

Недоліки:

не дуже швидкий;

невеликий запас ходу.

7 місце — Smart #1

Перший електрокросовер Smart має просторий салон із якісним оздобленням. Він доволі швидкий (особливо у варіанті Brabus), хоча запас ходу не найбільший у класі. До того ж, в авто відносно невеликий багажник.

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Переваги:

непогана керованість;

якісний інтер’єр;

багате оснащення з безпеки.

Недоліки:

маленький багажник;

жорсткувата підвіска.

6 місце — Genesis GV60

Genesis GV60 — преміальний побратим Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6 із якіснішим салоном та кращою шумоізоляцією. Комплектація електрокросовера завжди багата. Запас ходу сягає 516 км, а підзарядити батарею у швидкому режимі на 80% можна всього за 20 хвилин.

Переваги:

якісний салон;

гарна шумоізоляція;

швидка зарядка.

Недоліки:

невеликий багажник;

тісний задній ряд.

5 місце — Renault Scenic

Renault Scenic повернувся на ринок у форматі електричного кросовера, проте зберіг свої традиційні якості — просторий салон та великий багажник. Його підвіска досить комфортабельна, а запас ходу становить 610 км. До того ж, електрокросовер недорогий.

Переваги:

невисока ціна;

великий запас ходу.

Недоліки:

не дуже швидкий;

неінформативні гальма.

4 місце — Smart #3

Електрокросовер схожий на Smart #1, проте довший, а тому має більший багажник. У нього продуманий і якісний салон та непогана комплектація. Запас ходу становить 455 км.

Переваги:

гарна керованість;

якісний салон.

Недоліки:

жорсткувата підвіска.

3 місце — Renault 4 E-Tech

Новий Renault 4 компактний, але на диво просторий усередині. У нього м’яка підвіска і легка керованість. Запас ходу менший, аніж у суперників (400 км), але зате електрокар дешевший.

Переваги:

невисока ціна;

комфортабельна підвіска.

Недоліки:

невеликий запас ходу.

2 місце — Skoda Elroq

Молодший брат Skoda Enyaq має доволі просторий задній ряд та чималий багажник. Він непогано оснащений, але при цьому недорогий. Електрокросовер непогано маневрує, а його запас ходу сягає 580 км.

Переваги:

невисока ціна;

просторий салон;

гарна керованість.

Недоліки:

немає фізичних перемикачів клімату.

1 місце — Kia EV3

Новий Kia EV3 недорогий, але його запас ходу становить 600 км. Для своїх розмірів він доволі просторий, а базова комплектація електрокара багата. Підвіска непогано справляється із дорогами поганої якості.

Переваги:

невисока ціна;

великий запас ходу;

комфортабельна підвіска.

Недоліки:

не дуже маневрений.

Нагадаємо, у 2025 році компанія Euro NCAP провела суворі краш-тести та тести безпеки 20 нових автомобілів, з яких 14 отримали найвищу можливу оцінку п’ять зірок. Ми розповіли, які автомобілі визнали найбільш безпечними у 2025 році за результатами краш-тестів.

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