ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото) — Finance.ua
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ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)

Технології&Авто
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ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)
ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)
Кросовери — найпопулярніший автомобільний сегмент у світі, тому не дивно, що саме такі електромобілі користуються попитом.
Британське видання WhatCar обрало топ 10 кращих електрокросоверів на ринку. Рейтинг склали на основі даних тест-драйвів нових авто.

10 місце — Volvo EX30

ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)
Компактний електрокросовер Volvo EX30 приваблює, передусім, невеликою ціною. Він якісно виконаний та багато оснащений — має набір сучасних систем безпеки. Топова двомоторна версія стартує до сотні за 3,6 с, проте привабливішим є дешевший одномоторний варіант із великою батареєю на 64 кВт∙год та запасом ходу 480 км.

Переваги:

  • якісний салон;
  • невисока ціна.

Недоліки:

  • тісний задній ряд;
  • органи управління потребують звикання.

9 місце — Skoda Enyaq

ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)
Перший електрокросовер Skoda нещодавно пройшов оновлення. Він має просторий і практичний салон і легко керується, а його підвіска комфортабельна. Зазвичай модель досить багато оснащена, а запас ходу в найбільш «дальнобійній» модифікації сягає 550 км.

Переваги:

  • продуманий і просторий інтер’єр;
  • багате оснащення;
  • комфортабельна їзда.

Недоліки:

  • не надто плавні гальма.

8 місце — BMW iX3

ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)
Електричний варіант BMW X3 так само добре керується, як і його бензинові та дизельні побратими. У нього такий же просторий салон і чималий багажник. Утім, запас ходу становить лише 458 км, а серед конкурентів є швидші моделі.
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Переваги:

  • гарна керованість;
  • чудова мультимедіа.

Недоліки:

  • не дуже швидкий;
  • невеликий запас ходу.

7 місце — Smart #1

ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)
Перший електрокросовер Smart має просторий салон із якісним оздобленням. Він доволі швидкий (особливо у варіанті Brabus), хоча запас ходу не найбільший у класі. До того ж, в авто відносно невеликий багажник.
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Переваги:

  • непогана керованість;
  • якісний інтер’єр;
  • багате оснащення з безпеки.

Недоліки:

  • маленький багажник;
  • жорсткувата підвіска.

6 місце — Genesis GV60

ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)
Genesis GV60 — преміальний побратим Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6 із якіснішим салоном та кращою шумоізоляцією. Комплектація електрокросовера завжди багата. Запас ходу сягає 516 км, а підзарядити батарею у швидкому режимі на 80% можна всього за 20 хвилин.

Переваги:

  • якісний салон;
  • гарна шумоізоляція;
  • швидка зарядка.

Недоліки:

  • невеликий багажник;
  • тісний задній ряд.

5 місце — Renault Scenic

ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)
Renault Scenic повернувся на ринок у форматі електричного кросовера, проте зберіг свої традиційні якості — просторий салон та великий багажник. Його підвіска досить комфортабельна, а запас ходу становить 610 км. До того ж, електрокросовер недорогий.

Переваги:

  • невисока ціна;
  • великий запас ходу.

Недоліки:

  • не дуже швидкий;
  • неінформативні гальма.
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4 місце — Smart #3

ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)
Електрокросовер схожий на Smart #1, проте довший, а тому має більший багажник. У нього продуманий і якісний салон та непогана комплектація. Запас ходу становить 455 км.

Переваги:

  • гарна керованість;
  • якісний салон.

Недоліки:

  • жорсткувата підвіска.

3 місце — Renault 4 E-Tech

ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)
Новий Renault 4 компактний, але на диво просторий усередині. У нього м’яка підвіска і легка керованість. Запас ходу менший, аніж у суперників (400 км), але зате електрокар дешевший.

Переваги:

  • невисока ціна;
  • комфортабельна підвіска.

Недоліки:

  • невеликий запас ходу.

2 місце — Skoda Elroq

ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)
Молодший брат Skoda Enyaq має доволі просторий задній ряд та чималий багажник. Він непогано оснащений, але при цьому недорогий. Електрокросовер непогано маневрує, а його запас ходу сягає 580 км.
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Переваги:

  • невисока ціна;
  • просторий салон;
  • гарна керованість.

Недоліки:

  • немає фізичних перемикачів клімату.

1 місце — Kia EV3

ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року (фото)
Новий Kia EV3 недорогий, але його запас ходу становить 600 км. Для своїх розмірів він доволі просторий, а базова комплектація електрокара багата. Підвіска непогано справляється із дорогами поганої якості.

Переваги:

  • невисока ціна;
  • великий запас ходу;
  • комфортабельна підвіска.

Недоліки:

  • не дуже маневрений.
Нагадаємо, у 2025 році компанія Euro NCAP провела суворі краш-тести та тести безпеки 20 нових автомобілів, з яких 14 отримали найвищу можливу оцінку п’ять зірок. Ми розповіли, які автомобілі визнали найбільш безпечними у 2025 році за результатами краш-тестів.
За матеріалами:
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