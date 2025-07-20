Традиційні авто чи електрокари: фахівці підрахували, що вигідніше — Finance.ua

Традиційні авто чи електрокари: фахівці підрахували, що вигідніше Сьогодні 13:13 — Технології&Авто

Традиційні авто чи електрокари: фахівці підрахували, що вигідніше

У липні витрати на зарядку електрокара виключно на електрозарядних станціях на 100 км становлять близько 360 грн при середньому споживанні 20 кВт-год.

Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Електрокар чи традиційне авто: що вигідніше

За даними аналітиків, якщо заряджати авто вдома від однозонного лічильника, 100 км пробігу обійдеться до 90 грн, а за нічним тарифом — удвічі менше (45 грн).

Фахівці зауважують, на придорожніх ЕЗС тарифи вищі, тоді як зарядки на паркінгах торгових центрів, ресторанів або готелів пропонують більш вигідні ціни.

Середні ціни за кіловат-годину для зарядки через публічні станції становлять:

Через АС-порт — 14,82 грн/кВт·год (зростання на 0,17 грн, порівняно з червнем);

Через DC-порт — 17,65 грн/кВт·год (без змін).

Порівняно з витратами на традиційне пальне, зарядка на ЕЗС обходиться дешевше.

Бензиновий автомобіль споживає 10 л на 100 км — це приблизно 600 грн, а машина з ГБО — 12 л на 100 км, що обійдеться у близько 410 грн.

Нагадаємо, як повідомляє Інститут досліджень авторинку, сумарний обсяг сегмента електромобілів за підсумками червня 2025 року склав майже 9 тис. Це на 2,3% менше, ніж було у травні поточного року, але на 43,4% більше відносно торішніх показників червня.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

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