Скільки електроавто в Україні — Finance.ua

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Скільки електроавто в Україні

Технології&Авто
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Скільки електроавто в Україні
Скільки електроавто в Україні
Як повідомляє Інститут досліджень атворинку, сумарний обсяг сегмента електромобілів за підсумками червня 2025 року склав майже 9 тис.
Це на 2,3% менше, ніж було у травні поточного року, але на 43,4% більше відносно торішніх показників червня.
На думку аналітиків Інституту досліджень авторинку, зростання продовжиться цього року. Причини — через те, що з 2026 року в Україні повертається ПДВ на розмитнення електроавто. Це неминуче спричинить підвищення їхньої вартості щонайменше на 20−30%, водночас звузиться їх вибір.
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Нові електроавто зайняли 16,2% у своїй групі, а у кількісному вимірі це 1458 шт., і це новий абсолютний рекорд кількості перших реєстрацій нових електроавто (всіх типів)!
Ось як змінилися показники за цими підсегментами у порівнянні з минулими періодами:
  • Внутрішні перепродажі: −7,6% M-M, +32,9% Y-Y
  • Імпорт вживаних: −2,8% M-M, +41,9% Y-Y
  • Імпорт нових: +11,9% M-M, +75,7% Y-Y
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Станом на кінець червня 2025 року в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів та рейкових машин) парк транспорту групи BEV складає 171,1 тис. одиниць.

Легкові авто

Найбільше у ньому легковиків — 166,4 тис. Вантажівок на електротязі 3,6 тис., також є кілька електробусів (8 шт.), та понад 1 тис. одиниць різної мототехніки.
Раніше писали, що компанія xAI незабаром інтегрує свою передову платформу Grok AI в лінійку електрокарів Tesla. Очікується, що перші оновлення з’являться вже за кілька днів.
Крім інтеграції Grok AI в Tesla, Маск представив четверту версію свого ШІ-рішення — Grok 4, а також преміум-план підписки SuperGrok Heavy за $300 на місяць. Ці продукти покликані конкурувати з такими еталонами, як ChatGPT і Gemini.
За матеріалами:
Finance.ua
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