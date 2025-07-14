Chevrolet оновив свої найдоступніші моделі цифровими технологіями — Finance.ua

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Chevrolet оновив свої найдоступніші моделі цифровими технологіями

Технології&Авто
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Chevrolet оновив свої найдоступніші моделі цифровими технологіями
Chevrolet оновив свої найдоступніші моделі цифровими технологіями
Chevrolet представив оновлені версії своїх популярних моделей Onix та Onix Plus для бразильського ринку. Ці автомобілі, які займають нішу нижче кросоверів, отримали помітні зміни в дизайні та технологіях.
Рестайлінг включає оновлену передню частину зі спортивнішою решіткою радіатора та зміненими фарами, які тепер пропонують повністю світлодіодне освітлення у вищих комплектаціях.
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Зміни торкнулися не лише зовнішності. Виробник зазначає, що новий бампер покращує прохідність, а світлодіодні фари стали на 61% яскравішими. Задня частина залишилася майже незмінною, за винятком прозорих ліхтарів та більш виразного дифузора у версії хетчбек.
Салон отримав суттєві зміни: нову цифрову панель приладів діагоналлю 8 дюймів та 11-дюймовий екран мультимедійної системи. До стандартного обладнання тепер входять шість подушок безпеки, бездротовий інтернет та система безключового доступу. У дорожчих версіях додалися бездротова зарядка для смартфона, клімат-контроль та система автоматичного паркування.
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Технічна частина залишилася незмінною: обидві моделі пропонуються з 1.0-літровим трициліндровим двигуном у двох варіантах — атмосферному (80−82 к.с.) та турбованому (116−121 к.с.). Коробки передач — шестиступінчаста механічна або автоматична. Ціни стартують від 102 990 бразильських реалів (близько 18 500 доларів) за хетчбек.
Оновлені моделі вже доступні для замовлення в Бразилії, де вони традиційно користуються популярністю серед покупців, які шукають доступний, але технологічно оснащений автомобіль. Особливий акцент у новій версії зроблено на безпеку та комфорт, що робить її більш конкурентною на тлі таких суперників, як Volkswagen Polo та Fiat Argo.
За матеріалами:
topgir.com.ua
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