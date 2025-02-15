Chevrolet Blazer EV SS став потужнішим, ніж очікувалося — Finance.ua

Chevrolet Blazer EV SS став потужнішим, ніж очікувалося
Високопродуктивна версія електричного кросовера Chevrolet була анонсована у 2022 році з заявленою потужністю в 557 кінських сил. Незабаром автівка з’явиться у дилерів зі ще більшою потужністю в 615 «коней» й 881 Нм крутного моменту.
Про це повідомляє Motor1.
Така потужність дозволяє моделі досягати першої сотні всього за 3,4 секунди. Водночас запас ходу становить всього-на-всього 487 кілометрів.
Цікаво, що потужність Blazer EV SS відповідає потужності нового Cadillac Lyriq-V, який їздить на тій же платформі GM.
Вартість новинки у конфігураторі Chevrolet починається з 61 995 доларів. Окрім підвищеної потужності, Blazer EV SS також відрізнятиметься унікальним налаштуванням шасі й гальмами Brembo.
Покупці можуть додатково оснастити авто 22-дюймовими колесами за 2950 доларів й пакетом erformance Package за 395 доларів, який включає літні шини та деякі оновлення гальмівної системи.
Chevrolet Blazer EV наразі є найуспішнішою електричною моделлю концерну GM.
Компанія Chevrolet повинна була розпочати продаж його високопродуктивної версії ще у 2023 році, проте старт постійно відкладали. Тепер, схоже, всі проблеми залишилися в минулому.
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