Chevrolet Blazer EV SS став потужнішим, ніж очікувалося — Finance.ua

Chevrolet Blazer EV SS став потужнішим, ніж очікувалося Сьогодні 03:09 — Технології&Авто

Chevrolet Blazer EV SS став потужнішим, ніж очікувалося

Високопродуктивна версія електричного кросовера Chevrolet була анонсована у 2022 році з заявленою потужністю в 557 кінських сил. Незабаром автівка з’явиться у дилерів зі ще більшою потужністю в 615 «коней» й 881 Нм крутного моменту.

Про це повідомляє Motor1.

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Така потужність дозволяє моделі досягати першої сотні всього за 3,4 секунди. Водночас запас ходу становить всього-на-всього 487 кілометрів.

Цікаво, що потужність Blazer EV SS відповідає потужності нового Cadillac Lyriq-V, який їздить на тій же платформі GM.

Вартість новинки у конфігураторі Chevrolet починається з 61 995 доларів. Окрім підвищеної потужності, Blazer EV SS також відрізнятиметься унікальним налаштуванням шасі й гальмами Brembo.

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Покупці можуть додатково оснастити авто 22-дюймовими колесами за 2950 доларів й пакетом erformance Package за 395 доларів, який включає літні шини та деякі оновлення гальмівної системи.

Chevrolet Blazer EV наразі є найуспішнішою електричною моделлю концерну GM.

Компанія Chevrolet повинна була розпочати продаж його високопродуктивної версії ще у 2023 році, проте старт постійно відкладали. Тепер, схоже, всі проблеми залишилися в минулому.

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