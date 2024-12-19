Chevrolet представила оновлений фургон Express із новими функціями — Finance.ua

Chevrolet представила оновлений фургон Express із новими функціями Сьогодні 04:28 — Технології&Авто

Chevrolet представила оновлений фургон Express із новими функціями

Компанія Chevrolet представила оновлення для свого культового фургона Express, який залишається вибором номер один для малого бізнесу та комерційних потреб. Цей автомобіль випускається вже 30 років, що робить його однією з найтриваліших моделей на ринку.

Фургон доступний у різних конфігураціях: Cargo Van, Passenger Van та Extended Cargo Van. Початкова ціна для базової моделі становить 43 695 доларів, а для пасажирських версій — від 49 245 доларів. Chevrolet Express 2025 пропонує два двигуни: стандартний 4.3L V6 на 276 кінських сил і потужний 6.6L V8 на 401 к.с.

Серед корисних опцій — Safety Package із системою контролю сліпих зон і паркувальним асистентом, а також Enhanced Convenience Package, який включає дистанційний запуск і важкі тягові пристрої. Ці додаткові пакети роблять Chevrolet Express одним із найкращих авто для малого бізнесу.

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Автомобіль також доступний із конфігураціями для особливих потреб, зокрема Ambulance Package та Hotel Shuttle Package, що розширює його функціонал для професійного використання.

Ampercar За матеріалами:

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