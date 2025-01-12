Chevrolet Spark повертається як електрокросовер (фото) — Finance.ua

Chevrolet Spark повертається як електрокросовер (фото) 12.01.2025, 01:07 — Технології&Авто

Chevrolet Spark повертається як електрокросовер (фото)

Chevrolet Spark повернеться на ринок у новому форматі. Тепер це буде не компактний міський хетчбек (відомий у нас як Ravon R2), а невеликий електрокросовер.

Про це повідомляє сайт GM Authority.

Новий Chevrolet Spark EUV помітили під час тестів у Бразилії. Хоча електрокросовери частково обклеїли камуфляжною плівкою, видно, що ця модель є «глобальною» версією китайського Baojun Yep.

У цьому немає нічого дивного, адже бренд Baojun належить General Motors, як і Chevrolet.

За основу для Chevrolet Spark взяли п’ятидверний Baojun Yep Plus (існує і коротка тридверна версія моделі). Своїм дизайном авто нагадує подовжений Suzuki Jimny, та й розміри у двох моделей схожі.

Габарити Chevrolet Spark EUV:

довжина — 3996 мм;

ширина — 1760 мм;

висота — 1726 мм;

колісна база — 2560 мм;

об’єм багажника — 385−1715 л;

маса — 1325 кг.

Зовні та всередині електромобіль Chevrolet Spark EUV відрізняється від китайського побратима лише логотипами американської марки. Він буде дещо дорожчим за Baojun Yep Plus, який коштує від $13 000.

Кросовер Chevrolet Spark EUV оснащений 102-сильним мотором і здатен розвинути 150 км/год. Запас ходу із батареєю на 42 кВт∙год становить 401 км.

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