Chevrolet Spark повертається як електрокросовер (фото) — Finance.ua
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Chevrolet Spark повертається як електрокросовер (фото)

Технології&Авто
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Chevrolet Spark повертається як електрокросовер (фото)
Chevrolet Spark повертається як електрокросовер (фото)
Chevrolet Spark повернеться на ринок у новому форматі. Тепер це буде не компактний міський хетчбек (відомий у нас як Ravon R2), а невеликий електрокросовер.
Про це повідомляє сайт GM Authority.
Новий Chevrolet Spark EUV помітили під час тестів у Бразилії. Хоча електрокросовери частково обклеїли камуфляжною плівкою, видно, що ця модель є «глобальною» версією китайського Baojun Yep.
Chevrolet Spark повертається як електрокросовер (фото)
У цьому немає нічого дивного, адже бренд Baojun належить General Motors, як і Chevrolet.
Chevrolet Spark повертається як електрокросовер (фото)
За основу для Chevrolet Spark взяли п’ятидверний Baojun Yep Plus (існує і коротка тридверна версія моделі). Своїм дизайном авто нагадує подовжений Suzuki Jimny, та й розміри у двох моделей схожі.

Габарити Chevrolet Spark EUV:

  • довжина — 3996 мм;
  • ширина — 1760 мм;
  • висота — 1726 мм;
  • колісна база — 2560 мм;
  • об’єм багажника — 385−1715 л;
  • маса — 1325 кг.
Зовні та всередині електромобіль Chevrolet Spark EUV відрізняється від китайського побратима лише логотипами американської марки. Він буде дещо дорожчим за Baojun Yep Plus, який коштує від $13 000.
Chevrolet Spark повертається як електрокросовер (фото)
Кросовер Chevrolet Spark EUV оснащений 102-сильним мотором і здатен розвинути 150 км/год. Запас ходу із батареєю на 42 кВт∙год становить 401 км.
За матеріалами:
Фокус
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