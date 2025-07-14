Електромобілі Tesla отримають ШІ-систему Grok AI — Finance.ua
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Електромобілі Tesla отримають ШІ-систему Grok AI

Технології&Авто
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Електромобілі Tesla отримають ШІ-систему Grok AI
Електромобілі Tesla отримають ШІ-систему Grok AI
Компанія xAI незабаром інтегрує свою передову платформу Grok AI в лінійку електрокарів Tesla. Очікується, що перші оновлення з’являться вже за кілька днів.
Про це повідомляє Reuters.
Ілон Маск заявив, що Grok AI запрацює в автомобілях Tesla на початку наступного тижня. Це дозволить водіям активно взаємодіяти зі своїм авто в реальному часі.
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Штучний інтелект надасть можливість не лише отримувати навігаційні підказки та технічну підтримку, а й вести повноцінний діалог з автомобілем — обговорювати маршрут, налаштування та інші аспекти поїздки. Наразі точні алгоритми роботи залишаються в секреті.
Крім інтеграції Grok AI в Tesla, Маск представив четверту версію свого ШІ-рішення — Grok 4, а також преміум-план підписки SuperGrok Heavy за $300 на місяць. Ці продукти покликані конкурувати з такими еталонами, як ChatGPT і Gemini.
За матеріалами:
vnedorozhnik.net.ua
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