Електромобілі Tesla отримають ШІ-систему Grok AI — Finance.ua

Електромобілі Tesla отримають ШІ-систему Grok AI Сьогодні 03:07 — Технології&Авто

Електромобілі Tesla отримають ШІ-систему Grok AI

Компанія xAI незабаром інтегрує свою передову платформу Grok AI в лінійку електрокарів Tesla. Очікується, що перші оновлення з’являться вже за кілька днів.

Про це повідомляє Reuters.

Ілон Маск заявив, що Grok AI запрацює в автомобілях Tesla на початку наступного тижня. Це дозволить водіям активно взаємодіяти зі своїм авто в реальному часі.

Читайте також Компанія Маска представила нову модель ШІ Grok 4

Штучний інтелект надасть можливість не лише отримувати навігаційні підказки та технічну підтримку, а й вести повноцінний діалог з автомобілем — обговорювати маршрут, налаштування та інші аспекти поїздки. Наразі точні алгоритми роботи залишаються в секреті.

Крім інтеграції Grok AI в Tesla, Маск представив четверту версію свого ШІ-рішення — Grok 4, а також преміум-план підписки SuperGrok Heavy за $300 на місяць. Ці продукти покликані конкурувати з такими еталонами, як ChatGPT і Gemini.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.