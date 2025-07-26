Найпопулярніші нові авто в Україні: ТОП-10 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найпопулярніші нові авто в Україні: ТОП-10

Технології&Авто
314
Найпопулярніші нові авто в Україні: ТОП-10
Найпопулярніші нові авто в Україні: ТОП-10
За перше півріччя 2025 року на українському ринку придбали майже 33 тис. нових легковиків.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
За даними аналітиків, лідером продажів став компактний кросовер Renault Duster — його обрали 2480 покупців.
ТОП-10 моделей нових легковиків:
  • Renault Duster — 2480 авто;
  • Toyota RAV4 — 1668 авто;
  • Hyundai Tucson — 995 авто;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 993 авто;
  • BYD Song Plus — 982 авто;
  • Volkswagen ID. Unyx — 830 авто;
  • Skoda Kodiaq — 827 авто;
  • Skoda Octavia — 778 авто;
  • Mazda CX-5 — 731 авто;
  • Volkswagen Touareg — 707 авто.
Нагадаємо, українські автомобілісти віддають перевагу машинам сірого кольору — у першому півріччі його обрали 33,6% покупців нових легковиків. Найпопулярнішою автівкою в цій категорії став кросовер Toyota RAV-4.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems