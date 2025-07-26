Найпопулярніші нові авто в Україні: ТОП-10 — Finance.ua

Найпопулярніші нові авто в Україні: ТОП-10
За перше півріччя 2025 року на українському ринку придбали майже 33 тис. нових легковиків.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
За даними аналітиків, лідером продажів став компактний кросовер Renault Duster — його обрали 2480 покупців.
ТОП-10 моделей нових легковиків:
- Renault Duster — 2480 авто;
- Toyota RAV4 — 1668 авто;
- Hyundai Tucson — 995 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 993 авто;
- BYD Song Plus — 982 авто;
- Volkswagen ID. Unyx — 830 авто;
- Skoda Kodiaq — 827 авто;
- Skoda Octavia — 778 авто;
- Mazda CX-5 — 731 авто;
- Volkswagen Touareg — 707 авто.
Нагадаємо, українські автомобілісти віддають перевагу машинам сірого кольору — у першому півріччі його обрали 33,6% покупців нових легковиків. Найпопулярнішою автівкою в цій категорії став кросовер Toyota RAV-4.
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