Найпопулярніші нові авто в Україні: ТОП-10 — Finance.ua

Найпопулярніші нові авто в Україні: ТОП-10 Вчора 19:08 — Технології&Авто

Найпопулярніші нові авто в Україні: ТОП-10

За перше півріччя 2025 року на українському ринку придбали майже 33 тис. нових легковиків.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

За даними аналітиків, лідером продажів став компактний кросовер Renault Duster — його обрали 2480 покупців.

ТОП-10 моделей нових легковиків:

Renault Duster — 2480 авто;

Toyota RAV4 — 1668 авто;

Hyundai Tucson — 995 авто;

Toyota Land Cruiser Prado — 993 авто;

BYD Song Plus — 982 авто;

Volkswagen ID. Unyx — 830 авто;

Skoda Kodiaq — 827 авто;

Skoda Octavia — 778 авто;

Mazda CX-5 — 731 авто;

Volkswagen Touareg — 707 авто.

Нагадаємо, українські автомобілісти віддають перевагу машинам сірого кольору — у першому півріччі його обрали 33,6% покупців нових легковиків. Найпопулярнішою автівкою в цій категорії став кросовер Toyota RAV-4.

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