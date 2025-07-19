5 найпопулярніших кольорів авто в Україні — Finance.ua

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5 найпопулярніших кольорів авто в Україні

Технології&Авто
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5 найпопулярніших кольорів авто в Україні
5 найпопулярніших кольорів авто в Україні
Українські автомобілісти віддають перевагу машинам сірого кольору — у першому півріччі його обрали 33,6% покупців нових легковиків.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

5 найпопулярніших кольорів

Як повідомляють аналітики, найпопулярнішою автівкою в цій категорії став кросовер Toyota RAV-4.
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Другу сходинку посідають білі машини з часткою 29,5%. Найбільше реєстрацій у цьому кольорі отримав Renault Duster.
На третьому місці — класичні чорні автомобілі, які обрали 16,8% покупців. Серед чорних авто лідирує Toyota Land Cruiser Prado.
Четверте місце у лідерському списку займають сині машини з часткою 6,3%. У цьому забарвленні найчастіше реєстрували Suzuki Vitara.
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Пʼятірку лідерів замикають автівки зеленого кольору (5,8%), де знову найпопулярніший — Renault Duster.
Нагадаємо, як йдеться в огляді Auto. Ria, за перший місяць літа в Україні було зареєстровано 6 013 нових легкових автомобілів — на 330 менше, ніж у травні (зниження на 5,2%).

ТОП-20 найпопулярніших моделей нових авто у червні

  1. Renault Duster — 342 авто (+3);
  2. Volkswagen ID. Unyx — 262 авто (+19);
  3. Toyota RAV4 — 251 авто (-175);
  4. Hyundai Tucson — 205 авто (-31);
  5. Toyota Land Cruiser Prado — 201 авто (-73);
  6. Honda e: NS1 — 200 авто (+24);
  7. BYD Song Plus — 198 авто (+1);
  8. Mazda CX-5 — 172 авто (-79);
  9. Zeekr 7X — 133 авто (+79);
  10. Skoda Kodiaq — 124 авто (-21);
  11. Volkswagen Touareg — 109 авто (-19);
  12. Skoda Octavia — 105 авто (+2);
  13. Citroen Berlingo — 101 авто (+81);
  14. Toyota Camry — 97 авто (+5);
  15. Nissan Qashqai — 88 авто (-1)Suzuki Vitara — 88 авто (-7);
  16. Citroen C-Elysee — 86 авто (+66);
  17. BYD Sea Lion 7 — 82 авто (+47)Renault Taliant — 82 авто (+44);
  18. Volkswagen Tiguan — 81 авто (-5);
  19. Skoda Karoq — 77 авто (-4);
  20. Toyota Yaris Cross — 72 авто (+28) Zeekr 001 — 72 авто (+22).
За матеріалами:
Finance.ua
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