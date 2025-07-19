5 найпопулярніших кольорів авто в Україні — Finance.ua

5 найпопулярніших кольорів авто в Україні Сьогодні 19:07 — Технології&Авто

5 найпопулярніших кольорів авто в Україні

Українські автомобілісти віддають перевагу машинам сірого кольору — у першому півріччі його обрали 33,6% покупців нових легковиків.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

5 найпопулярніших кольорів

Як повідомляють аналітики, найпопулярнішою автівкою в цій категорії став кросовер Toyota RAV-4.

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Другу сходинку посідають білі машини з часткою 29,5%. Найбільше реєстрацій у цьому кольорі отримав Renault Duster.

На третьому місці — класичні чорні автомобілі, які обрали 16,8% покупців. Серед чорних авто лідирує Toyota Land Cruiser Prado.

Четверте місце у лідерському списку займають сині машини з часткою 6,3%. У цьому забарвленні найчастіше реєстрували Suzuki Vitara.

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Пʼятірку лідерів замикають автівки зеленого кольору (5,8%), де знову найпопулярніший — Renault Duster.

Нагадаємо, як йдеться в огляді Auto. Ria, за перший місяць літа в Україні було зареєстровано 6 013 нових легкових автомобілів — на 330 менше, ніж у травні (зниження на 5,2%).

ТОП-20 найпопулярніших моделей нових авто у червні

Renault Duster — 342 авто (+3); Volkswagen ID. Unyx — 262 авто (+19); Toyota RAV4 — 251 авто (-175); Hyundai Tucson — 205 авто (-31); Toyota Land Cruiser Prado — 201 авто (-73); Honda e: NS1 — 200 авто (+24); BYD Song Plus — 198 авто (+1); Mazda CX-5 — 172 авто (-79); Zeekr 7X — 133 авто (+79); Skoda Kodiaq — 124 авто (-21); Volkswagen Touareg — 109 авто (-19); Skoda Octavia — 105 авто (+2); Citroen Berlingo — 101 авто (+81); Toyota Camry — 97 авто (+5); Nissan Qashqai — 88 авто (-1)Suzuki Vitara — 88 авто (-7); Citroen C-Elysee — 86 авто (+66); BYD Sea Lion 7 — 82 авто (+47)Renault Taliant — 82 авто (+44); Volkswagen Tiguan — 81 авто (-5); Skoda Karoq — 77 авто (-4); Toyota Yaris Cross — 72 авто (+28) Zeekr 001 — 72 авто (+22).

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