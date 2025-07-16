Що означають нові автомобільні номери (фото) — Finance.ua

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Що означають нові автомобільні номери (фото)

Технології&Авто
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Що означають нові автомобільні номери (фото)
Що означають нові автомобільні номери (фото)
Перші дві літери на номері можуть більше не свідчити про область реєстрації авто.
Вони все частіше відображають цифровий спосіб купівлі транспортного засобу, пише mmr.
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Як було раніше

До 2023 року дві перші літери номерного знака чітко вказували на регіон, де було зареєстровано автомобіль.
Згідно з новими правилами, тепер номерні знаки не зобов’язані мати географічну прив’язку.
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Що це дає

Це дозволяє оформлювати автомобільні номери незалежно від місця проживання власника.
Водночас з’явилися нові серії з латинськими літерами.
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Що вони означають

Сьогодні на номерах можна побачити незвичні позначення ED, DC, DI чи PD.
Вони свідчать про спосіб, у який було оформлено право власності на авто:
ED або DC — такі номери отримують машини, куплені через Електронний кабінет водія в інформаційній системі МВС.
DI або PD — ці коди позначають, що угоду купівлі-продажу було укладено через портал Дія або інші електронні сервіси держави.
Що означають нові автомобільні номери (фото)
Літерні позначення розташовані там, де раніше стояв регіональний код. Тепер вони свідчать не про географічне походження автомобіля, а про його цифровий слід.
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За матеріалами:
Finance.ua
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