Які авто з Китаю обирають українці нині — Finance.ua

Які авто з Китаю обирають українці нині Сьогодні 11:21 — Технології&Авто

Які авто з Китаю обирають українці нині

У І півріччі українці придбали 7318 легкових авто, ввезених з Китаю, Про це повідомив Укравтопром

Це на 0,4% більше, в порівнянні з аналогічним періодом 2024 р.

З цієї кількості: нових — 5963 од. (+12%);

вживаних — 1355 од. (-31%) од.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 85%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus — 982 од.;

VW ID. Unyx — 830 од.;

HONDA eNS1 — 441 од.;

ZEEKR 7X — 402 од.;

ZEEKR 001 — 366 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю

ZEEKR 001 — 173 од.;

ZEEKR 7X — 95 од.;

POLESTAR 2 — 76 од.;

МГ ЗС — 68 од.;

TESLA Модель 3 — 65 од.

Упродовж першого півріччя 2025 року українці придбали 22 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у цьому році — 5,8 року.

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