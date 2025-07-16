Які авто з Китаю обирають українці нині — Finance.ua

Які авто з Китаю обирають українці нині
У І півріччі українці придбали 7318 легкових авто, ввезених з Китаю, Про це повідомив Укравтопром.
Це на 0,4% більше, в порівнянні з аналогічним періодом 2024 р.
З цієї кількості: нових — 5963 од. (+12%);
вживаних — 1355 од. (-31%) од.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 85%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus — 982 од.;
- VW ID. Unyx — 830 од.;
- HONDA eNS1 — 441 од.;
- ZEEKR 7X — 402 од.;
- ZEEKR 001 — 366 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю
- ZEEKR 001 — 173 од.;
- ZEEKR 7X — 95 од.;
- POLESTAR 2 — 76 од.;
- МГ ЗС — 68 од.;
- TESLA Модель 3 — 65 од.
Упродовж першого півріччя 2025 року українці придбали 22 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у цьому році — 5,8 року.
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