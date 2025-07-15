Які вживані авто із США купують українці (інфографіка) — Finance.ua
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Які вживані авто із США купують українці (інфографіка)

Технології&Авто
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Які вживані авто із США купують українці (інфографіка)
Які вживані авто із США купують українці (інфографіка)
Упродовж першого півріччя 2025 року українці придбали 22 тис. вживаних легковиків, ввезених із США.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 р.
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Найбільша частка з цієї кількості (42%) — бензинові авто.
  • Електромобілі охопили 41%.
  • Гібридним авто належить — 8%.
  • Дизельним — 5%.
  • Авто з ГБО — 4%.
Які вживані авто із США купують українці (інфографіка)
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у цьому році — 5,8 року.

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Нагадаємо, як повідомляє Інститут досліджень атворинку, сумарний обсяг сегмента електромобілів за підсумками червня 2025 року склав майже 9 тис. Це на 2,3% менше, ніж було у травні поточного року, але на 43,4% більше відносно торішніх показників червня.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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