Які вживані авто із США купують українці (інфографіка) — Finance.ua

Які вживані авто із США купують українці (інфографіка)
Упродовж першого півріччя 2025 року українці придбали 22 тис. вживаних легковиків, ввезених із США.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 р.
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Найбільша частка з цієї кількості (42%) — бензинові авто.
- Електромобілі охопили 41%.
- Гібридним авто належить — 8%.
- Дизельним — 5%.
- Авто з ГБО — 4%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у цьому році — 5,8 року.
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Нагадаємо, як повідомляє Інститут досліджень атворинку, сумарний обсяг сегмента електромобілів за підсумками червня 2025 року склав майже 9 тис. Це на 2,3% менше, ніж було у травні поточного року, але на 43,4% більше відносно торішніх показників червня.
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