В Україні почали частіше позбавляти водійських прав за ігнорування повісток — Finance.ua

В Україні почали частіше позбавляти водійських прав за ігнорування повісток Сьогодні 21:22 — Технології&Авто

В Україні почали частіше позбавляти водійських прав за ігнорування повісток

В Україні активніше застосовують новий інструмент покарання для чоловіків, які не з’являються до територіальних центрів комплектування (ТЦК). Йдеться про тимчасове позбавлення водійських прав, яке може бути призначене лише за рішенням суду.

Закон діє давно, але застосовувати почали нещодавно

Хоча така норма діє з 2023 року, перший відомий випадок її реального застосування був зафіксований лише у лютому 2025-го.

Як ми повідомляли раніше, станом на червень 2025 року вже 9 водіїв обмежили у праві кермувати авто через порушення правил військового обліку цьогоріч. Майже усі рішення ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд на Житомирщині. Від початку поточного року у судах розглядалось ще 59 справ щодо позбавлення водійських прав через порушення військового обліку.

Юристи пояснюють затримку перевантаженням судів під час війни та тим, що самі ТЦК не завжди подають справи — адже це вимагає додаткових коштів на сплату судового збору.

Скільки доведеться платити

Штраф — 17 000 грн.

Якщо справа передається до виконавчої служби, сума автоматично подвоюється до 34 000 грн.

Разом із виконавчим збором загальна сума може сягати до 37 000 грн.

Найчастіше «ухилянтам» блокують рахунки

Набагато частіше до ухилянтів застосовують іншу міру — блокування банківських рахунків. Це відбувається, якщо людина не сплатила штраф за порушення правил мобілізації у встановлений строк.

До слова, чоловіки, які можуть стикнутися з блокуванням банківського рахунку внаслідок несплати штрафів за порушення правил військового обліку, все одно зможуть гасити свої кредити через спеціальний рахунок, який буде для них створено для цієї мети. Детальніше про це розповіли тут.

Довідка Finance.ua:

у застосунку Резерв+ з’явився сервіс сплати штрафів онлайн . Тепер військовозобов’язані можуть сплатити штраф за несвоєчасне уточнення персональних даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%;

. Тепер військовозобов’язані можуть сплатити штраф за несвоєчасне уточнення персональних даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%; у першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Пізніше в Резерв+ з’явиться можливість сплачувати й інші штрафи, пов’язані з військовим обліком;

важливо, що навіть попри сплату штрафу за несвоєчасне оновлення даних громадяни все одно повинні оновити свої дані. «У будь-якому випадку необхідність оновити свої дані після змін залишається за громадянином. Згідно з діючим законодавством, наприклад, якщо ви змінюєте телефон, ви маєте його оновити, і зараз в „Резерв+“ це доступно», — пояснила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

MMR За матеріалами:

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