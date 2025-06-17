Скількох водіїв позбавили прав через порушення військового обліку — Finance.ua

Скількох водіїв позбавили прав через порушення військового обліку Сьогодні 06:05 — Технології&Авто

Скількох водіїв позбавили прав через порушення військового обліку

Вже 9 водіїв обмежили у праві кермувати авто через порушення правил військового обліку цьогоріч. Майже усі прийняті рішення ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд на Житомирщині. Від початку поточного року у судах розглядалось ще 59 справ щодо позбавлення водійських прав через порушення військового обліку.

Про це повідомляє Опендатабот.

Щонайменше 59 судових справ щодо обмеження права на керування авто через порушення правил військового обліку цьогоріч, знайдено за допомогою пошуковика по судовому реєстр Бабуся.

У січні 2025 року суд вперше задовольнив позов ТЦК та позбавив водія можливості кермувати авто, проте таких рішень побільшало. Наразі 9 водіїв тимчасово обмежили у праві керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку — допоки вони не виконають вимоги ТЦК або ж ця вимога не буде відкликана.

Варто зазначити, що усі рішення, окрім першого, ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд на Житомирщині.

Нагадаємо, що судові рішення у таких справах повністю знеособлені — у них не зазначаються сторони процесу, що не дає можливості перевірити на наявність справи щодо себе.

Від початку року в Єдиному державному реєстрі боржників відкрито понад 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку. Перевірити наявність у вас штрафу можна в Опендатаботі.

Також ми писали про те, що у військовозобов’язаних чоловіків, стосовно яких за позовом ТЦК суд виніс рішення про тимчасове обмеження у праві керування авто, зможуть вилучати посвідчення водія. Відповідну норму містить оновлена редакція законопроєкту Кабміну.

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