Право керування авто за позовом ТЦК: чи вилучатиме поліція посвідчення водія — Finance.ua

Право керування авто за позовом ТЦК: чи вилучатиме поліція посвідчення водія Сьогодні 12:13 — Технології&Авто

Право керування авто за позовом ТЦК: чи вилучатиме поліція посвідчення водія

У військовозобов’язаних чоловіків, стосовно яких за позовом ТЦК суд виніс рішення про тимчасове обмеження у праві керування авто, зможуть вилучати посвідчення водія. Відповідну норму містить оновлена редакція законопроекту Кабміну.

Незабаром парламент розгляне зміни до Закону «Про дорожній рух», які передбачають новий порядок припинення права на керування авто.

У доопрацьованій комітетом версії законопроект передбачає, що у разі позбавлення особи права на керування транспортними засобами чи тимчасового обмеження в праві керування транспортними засобами посвідчення водія в такої особи вилучається Національною поліцією або здається особою до територіального органу МВС.

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Нагадаємо, що відповідно до нової норми у Кодексі адміністративного судочинства (стаття 283−2), у разі невиконання громадянином України у строки, встановлені законом про мобілізацію, вимоги ТЦК про виконання обов’язку (обов'язків) ТЦК звертається до суду із позовною заявою про застосування судом тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Таким чином, на законодавчому рівні будуть врегульовані наслідки рішення адміністративного суду про обмеження у праві керування. Наразі, нагадаємо, чітко на рівні закону ці наслідки не врегульовані.

Пропонується доповнити закон про дорожній рух новими статтями 15−1 -15−6, де, серед іншого, окремо врегулювати питання припинення (призупинення) права на керування транспортними засобами та визнання посвідчення водія недійсним.

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З урахуванням рекомендованих комітетом поправок пропонується встановити, що право на керування транспортними засобами припиняється у разі:

позбавлення особи, яка має посвідчення водія, видане вперше, в установленому законодавством порядку права на керування транспортними засобами;

установлення факту оформлення та видачі посвідчення водія на підставі фіктивних чи підроблених документів або порушень під час складення теоретичного, практичного іспитів;

установлення факту порушення вимог законодавства під час підтвердження відсутності в особи медичних протипоказань до керування транспортними засобами, на підставі чого було отримано посвідчення водія.

Інформація про припинення права на керування транспортними засобами та необхідність здачі посвідчення водія протягом 15 робочих днів надсилається особі рекомендованим листом на адресу, зазначену в Єдиному державному реєстрі МВС, Єдиному державному демографічному реєстрі.

Право на керування транспортними засобами призупиняється в разі:

— позбавлення права на керування транспортними засобами в установленому законодавством порядку на строк позбавлення (крім випадків, коли особа має посвідчення водія, видане вперше);

— тимчасового обмеження в праві керування транспортними засобами в установленому законодавством порядку;

— виявлення в особи медичних протипоказань до керування транспортними засобами відповідних категорій.

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