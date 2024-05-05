Шахраї пропонують українцям «купити» посвідчення водія: у МВС повідомили про наслідки — Finance.ua

Шахраї пропонують українцям «купити» посвідчення водія: у МВС повідомили про наслідки Сьогодні 18:07 — Особисті фінанси

Шахраї пропонують українцям «купити» посвідчення водія: у МВС повідомили про наслідки

Українців застерегли від купівлі у зловмисників посвідчення водія, щоб громадяни не поплатилися фінансовими даними.

Міністерство внутрішніх справ і Національна поліція України попередили про наслідки.

Зазначається, що підроблені посвідчення водія хоч і можуть бути схожі на оригінали, але вони не відображаються у державних реєстрах, застосунку «Дія» чи в Кабінеті водія.

Як діють шахраї

Зловмисники створюють фішингові ресурси з пропозицією продажу нібито справжніх посвідчень водія.

Це робиться для того, щоб отримати фінансові дані користувачів.

«У такий спосіб аферисти отримують доступ до електронних гаманців громадян і в подальшому привласнюють гроші потерпілих», — йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу, державний сервіс завжди має домен «gov.ua». Перевірити свій документ можна на сайті Головного Сервісного центру МВС

Яка відповідальність за підробку водійських посвідчень та користування ними

За підробку документів передбачені штрафи або ж пробаційний нагляд, обмеження чи навіть позбавлення волі.

За використання завідомо підробних документів — штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або пробаційний нагляд на строк до 2 років, або обмеженням волі на той самий строк.

Нагадаємо, у НБУ повідомили , що кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, протягом 2023 року в Україні зросла на чверть та становила 272 тисячі операцій.

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