Фейкові петиції: у Держспецзв’язку попередили про викрадення акаунтів WhatsApp шахраями — Finance.ua

Фейкові петиції: у Держспецзв’язку попередили про викрадення акаунтів WhatsApp шахраями Сьогодні 13:07 — Кримінал

Фейкові петиції: у Держспецзв’язку попередили про викрадення акаунтів WhatsApp шахраями

Зловмисники викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи фейкові петиції про присвоєння «Героя України» загиблим захисникам.

Про це попереджає Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України і команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Шахраї розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання «Герой України» посмертно військовослужбовцям ЗСУ.

Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну веб-сторінку «Електронних петицій».

«Описана активність відстежується CERT-UA з квітня 2024 року за ідентифікатором UAC-0195. Станом на 20.04.2024 CERT-UA виявила 18 доменних імен та направила відповідні запити щодо їх блокування», — йдеться у повідомленні.

Як діють зловмисники

Жертва переходить за посиланням у фейковому повідомленні;

на фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код;

жертва вводить код у WhatsApp, щоб «додати довірений пристрій»;

зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp жертви.

Таким чином шахраї отримують доступ до ваших повідомлень, бачать ваші фото та відео, а також можуть надсилати повідомлення від вашого імені.

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У відомстві надали поради, як захиститися від шахраїв:

не переходьте за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp;

перевіряйте доменне ім'я сайту, перш ніж вводити будь-які дані. Офіційна сторінка «Електронних петицій» розміщена за адресою;

ніколи не вводьте код, отриманий через SMS, на сторонніх сайтах;

ставтеся критично до будь-яких закликів перейти за посиланням чи відсканувати QR-код;

налаштуйте двофакторну автентифікацію;

звертайтеся в CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності.

Нагадаємо, кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, протягом 2023 року зросла на чверть та становила 272 тис. операцій.

Банки та міжнародні платіжні системи дбають про безпеку платежів, саме тому розрахунки банківською карткою або смартфоном, оплата за товари та послуги в інтернеті чи переказ коштів онлайн є захищеними. Однак максимально захистити особисту та фінансову інформацію можна лише у випадку, якщо ви правильно користуєтеся банківською карткою.

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