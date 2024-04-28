Фейкові петиції: у Держспецзв’язку попередили про викрадення акаунтів WhatsApp шахраями — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фейкові петиції: у Держспецзв’язку попередили про викрадення акаунтів WhatsApp шахраями

Кримінал
17
Фейкові петиції: у Держспецзв’язку попередили про викрадення акаунтів WhatsApp шахраями
Фейкові петиції: у Держспецзв’язку попередили про викрадення акаунтів WhatsApp шахраями
Зловмисники викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи фейкові петиції про присвоєння «Героя України» загиблим захисникам.
Про це попереджає Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України і команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.
Шахраї розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання «Герой України» посмертно військовослужбовцям ЗСУ.
Читайте також
Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну веб-сторінку «Електронних петицій».
«Описана активність відстежується CERT-UA з квітня 2024 року за ідентифікатором UAC-0195. Станом на 20.04.2024 CERT-UA виявила 18 доменних імен та направила відповідні запити щодо їх блокування», — йдеться у повідомленні.

Як діють зловмисники

  • Жертва переходить за посиланням у фейковому повідомленні;
  • на фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код;
  • жертва вводить код у WhatsApp, щоб «додати довірений пристрій»;
  • зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp жертви.
Таким чином шахраї отримують доступ до ваших повідомлень, бачать ваші фото та відео, а також можуть надсилати повідомлення від вашого імені.
Читайте також
У відомстві надали поради, як захиститися від шахраїв:
  • не переходьте за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp;
  • перевіряйте доменне ім'я сайту, перш ніж вводити будь-які дані. Офіційна сторінка «Електронних петицій» розміщена за адресою;
  • ніколи не вводьте код, отриманий через SMS, на сторонніх сайтах;
  • ставтеся критично до будь-яких закликів перейти за посиланням чи відсканувати QR-код;
  • налаштуйте двофакторну автентифікацію;
  • звертайтеся в CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності.
Нагадаємо, кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, протягом 2023 року зросла на чверть та становила 272 тис. операцій.
Банки та міжнародні платіжні системи дбають про безпеку платежів, саме тому розрахунки банківською карткою або смартфоном, оплата за товари та послуги в інтернеті чи переказ коштів онлайн є захищеними. Однак максимально захистити особисту та фінансову інформацію можна лише у випадку, якщо ви правильно користуєтеся банківською карткою.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.