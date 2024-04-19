Українців попередили про нову шахрайську схему з посилками — Finance.ua

Українців попередили про нову шахрайську схему з посилками Сьогодні 16:30 — Особисті фінанси

Українців попередили про нову шахрайську схему з посилками

У мережі почала поширюватися нова шахрайська схема із повідомленнями про отримання посилок від імені «Укрпошти».

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Як це працює

Шахраї під виглядом «Укрпошти» відправляють SMS про доставку посилки.

Для її отримання потрібно підтвердити свою адресу, а для цього користувач повинен перейти за невідомим посиланням.

Центр закликає не переходити за сумнівними посиланнями, блокувати адресу відправника, а у разі виникнення питань — звертатися на гарячу лінію «Укрпошти».

Нагадаємо, за даними НБУ, українці дедалі частіше стають жертвами шахраїв. Кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, протягом 2023 року зросла на чверть та становила 272 тис. операцій. Сума збитків надавачів платіжних послуг, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила майже 833 млн гривень. Це на 73% більше, ніж у 2022 році.

Раніше кіберполіція повідомляла про нову шахрайську схему, яка полягає у виманюванні грошей з пенсіонерів від імені держустанов через телеграм-канали. Зловмисники створюють такі канали, використовуючи символіку державних установ, та пропонують отримати неіснуючі соціальні послуги під видом допомоги пенсіонерам.

Кіберполіція рекомендує дотримуватися кількох порад, щоб уникнути потрапляння в руки аферистів та не втратити свої заощадження. Серед них:

утримуватися від переходу за сумнівними посиланнями;

отримувати інформацію про соціальні послуги лише на офіційних сайтах організацій, які їх пропонують;

перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних;

утримуватися від введення банківських даних на сумнівних сайтах;

не розголошувати платіжну інформацію і негайно заблокувати картку у разі її розголошення.

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