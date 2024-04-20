Обережно, шахраї: у кіберполіції розповіли про нову схему зловмисників у WhatsApp — Finance.ua

Обережно, шахраї: у кіберполіції розповіли про нову схему зловмисників у WhatsApp
Зловмисники розповсюджують через месенджер WhatsApp повідомлення про додавання фінансового рахунку та надходження на нього великих сум коштів.
Про це йдеться у повідомленні Кіберполіції.
Зазначається, що шахраї поширюють повідомлення, у яких містяться посилання на підконтрольні аферистам вебсайти, при переході за якими система просить авторизуватись та ввести платіжні дані.
«Відповідну інформацію зловмисники можуть використовувати для доступу до онлайн-банкінгу жертв та спустошувати їх рахунки», — йдеться у повідомленні.
Як не стати жертвами фішингових шахраїв:
- не переходьте за невідомими і підозрілими посиланнями;
- не вводьте на таких сайтах персональну інформацію та дані банківських карток;
- ігноруйте повідомлення від незнайомців, надісланих в sms-повідомленнях, месенджерах, електронних листах, а також телефонні дзвінки, у яких вам повідомляється про великі виграші;
- блокуйте користувачів, які надсилають вам такі повідомлення, а також подайте скаргу до модераторів відповідного месенджера.
Нагадаємо, користуючись безкоштовною мережею відкритого доступу Wi-Fi у громадських місцях, шахраї можуть отримати доступ до всіх ваших даних.
Довідка Finance.ua:
- у Мінреінтеграції повідомляють, що останнім часом почастішали випадки шахрайства, замаскованих під надання грошової допомоги від міжнародних донорів;
- одним із поширених методів шахрайства у Польщі є виманювання ВLІК-коду, який використовується для різних фінансових операцій;
- шахраї підробляли листи від військових частин і отримали благодійної допомоги на 1,7 млн грн — двом псевдовійськовим повідомлено про підозру;
- у ПФУ повідомляють, що невідомі особи представляються працівниками відомства та просять у пенсіонерів надати реквізити банківських карток.
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