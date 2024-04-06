У Мінреінтеграції попереджають про нову схему шахраїв — Finance.ua
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У Мінреінтеграції попереджають про нову схему шахраїв

Особисті фінанси
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У Мінреінтеграції попереджають про нову схему шахраїв
У Мінреінтеграції попереджають про нову схему шахраїв
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляють, що останнім часом почастішали випадки шахрайства, замаскованих під надання грошової допомоги від міжнародних донорів.
Про це йдеться на сайті регулятора.
Зазначається, що зловмисники пропонують перейти за фейковими посиланнями на реєстрацію з отримання грошової допомоги від Міжнародної організації з міграції ООН.
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«З цього приводу МОМ наголошує, що ніколи не використовує гугл-форми для збору будь-яких персональних даних для надання багатоцільової грошової допомоги», — йдеться на сайті організації.
У Мінреінтеграції закликають не вводити дані платіжної картки на незнайомих і підозрілих вебсайтах та переходити за посиланнями з ненадійних джерел.

Яку інформацію не потрібно повідомляти, щоб не потрапити у сітки шахраїв:

  • тризначний номер на звороті картки (CVV/CVC-код);
  • пін-код картки;
  • логін та пароль для інтернет-банкінгу;
  • коди (одноразові паролі) банку та від мобільних операторів.
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У відомстві повідомили, що при виникненні додаткових питань стосовно роботи МОМ, можна зателефонувати на гарячу лінію (з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 17:00) за номерами:
  • 0 800 215 510 (безкоштовно для всіх операторів);
  • (095) 106−55−55 (безкоштовно для Vodafone);
  • (096) 106−55−55 (безкоштовно для Kyivstar).
Також можна написати на електронну пошту: smukrcfm@iom.int.
Нагадаємо, користуючись безкоштовною мережею відкритого доступу Wi-Fi у громадських місцях, шахраї можуть отримати доступ до всіх ваших даних.
За матеріалами:
Finance.ua
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