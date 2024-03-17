Як Wi-Fi у громадських місцях несе загрозу вашим фінансовим даним — Finance.ua

Як Wi-Fi у громадських місцях несе загрозу вашим фінансовим даним Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Як Wi-Fi у громадських місцях несе загрозу вашим фінансовим даним, Фото: itechua.com

Користуючись безкоштовною мережею відкритого доступу Wi-Fi у громадських місцях, кав’ярнях та транспорті потрібно розуміти, що існує ризик для ваших особистих та фінансових даних.

Про це пише Фінкульт.

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Що не варто робити при підключенні до безкоштовної Wi-Fi мережі:

не здійснюйте банківські транзакції;

не підключайтеся до робочих поштових скриньок;

не користуйтеся банківськими додатками;

не вводьте дані банківської картки;

не залишайте особисті дані на веб-сайтах.

Зазначається, що зловмисники можуть створити власну «фальшиву» мережу Wi-Fi з безкоштовним доступом. Підключившись до такої мережі, ваш пристрій знаходиться практично в повному розпорядженні хакера.

Завдяки цьому шахраї отримують доступ до всіх ваших даних. Вони можуть копіювати і переглядати ваші файли, читати повідомлення, а також отримати доступ до журналу дзвінків та інтернет-трафіку.

Правила користування безкоштовним Wi-Fi

Правило 1. Користуйтеся 3G / 4G-мережею. Якщо у вас немає такої можливості, віддавайте перевагу зашифрованим з'єднанням (WPA2 — програма сертифікації засобів бездротового зв’язку, розроблені об'єднанням Wi-Fi Alliance для захисту Wi-Fi-мережі).

Правило 2. Переконайтеся, що сайти, яким ви надаєте особисті дані, захищені SSL-протоколом, який ви бачите як невеликий замочок в адресному рядку, перед адресою сайту.

Коли підключення до сайту не захищене, браузер зазвичай буде показувати користувачам повідомлення про те, що на сайті незахищене з'єднання і що вони можуть стати жертвою зловмисників.

Правило 3. Переконайтеся, що смартфон не запам’ятовує і не підключається автоматично до доступних мереж.

Правило 4. Регулярно змінюйте паролі на всіх важливих акаунтах.

Пам’ятайте про безпеку користування безкоштовними Wi-Fi мережами, щоб не стати жертвою шахраїв.

Нагадаємо, банки та міжнародні платіжні системи дбають про безпеку платежів, саме тому розрахунки банківською карткою або смартфоном, оплата за товари та послуги в інтернеті чи переказ коштів онлайн є захищеними.

Однак максимально захистити особисту та фінансову інформацію можна лише у випадку, якщо ви правильно користуєтеся банківською карткою.

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