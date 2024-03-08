Хто такі «дропи» та як не попастися на гачок шахраїв: поради кіберполіції — Finance.ua

Хто такі «дропи» та як не попастися на гачок шахраїв: поради кіберполіції Сьогодні 14:13 — Особисті фінанси

Шахрай

Зловмисники вигадують різні схеми з відмивання та легалізації коштів, які отримали незаконним шляхом. Досить часто для цього вони використовують так званих дропів, яким обіцяють «легкий заробіток».

Про це пише пресслужба Національної поліції України.

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Погодившись заробити, такі люди можуть потрапити під низку статей кримінального кодексу. А це загрожує не лише штрафами, а й цілком реальними термінами ув’язнення.

Хто такі «дропи»

Це особи, які погоджуються надати шахраям доступ до своїх банківських карток і рахунків. За це вони отримують грошову винагороду. Платіжні засоби використовуються як транзитні для проведення переказів на різні суми між іншими рахунками.

Для чого це шахраям

Ця схема використовується шахраями для введення потенційної жертви в оману, а також щоб «заплутати сліди» й ускладнити роботу правоохоронців під час розслідування злочинів.

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«Кошти, які проходять через рахунок дропа, можуть бути отримані злочинним шляхом, зокрема — торгівлею наркотиками, людьми, зброєю та ін. Також рахунки дропів часто використовуються для ухилення від сплати податків та переміщення грошей, викрадених з рахунків інших людей», — застерігає кіберполіція.

Є два варіанти використання «дропів»:

на постійній основі — він сам переказує отримані кошти куди скажуть, залишаючи собі певний відсоток;

— він сам переказує отримані кошти куди скажуть, залишаючи собі певний відсоток; «одноразово» — коли людина за одноразову плату передає оформлені на нього банківські картки, включно з пін-кодами і доступом до веб-банкінгу.

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Як шахраї шукають «дропів»

Зазвичай шахраї шукають «легку здобич». Це можуть бути ті, хто готовий відгукнутися навіть на сумнівні пропозиції, тому що перебувають у скрутному становищі та прагнуть швидкого заробітку.

Такі пропозиції найчастіше публікують на неперевірених сервісах з пошуку роботи, у соцмережах та месенджерах.

Ігноруйте пропозиції роботи, якщо:

в описі вказано необхідність переказувати гроші між рахунками;

немає інших вимог до кандидата (освіта, робочі обов’язки і т.д.);

заманюють великими доходами при малих зусиллях;

не передбачають особистого контакту з роботодавцем, а лише через онлайн-сервіси.

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Що робити, якщо став «дропом»

Необхідно звернутись за допомогою до кіберполіції й залишити заяву на сайті у будь-який час доби.

«А якщо ви вже встигли певний час попрацювати „грошовим муллом“, рекомендуємо припинити співпрацю з таким „роботодавцем“, звернутися до кіберполіції, а також до банку, рахунок в якому був мимоволі використаний для відмивання коштів», — пише пресслужба.

У Нацполіції нагадують, що хоча «дропам» обіцяють легкий і швидкий заробіток, однак це — найнижча ланка злочинної схеми, яку правоохоронці викривають в рамках розслідувань однією з перших.

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